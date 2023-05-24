CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

СЭД ТЕЗИС цифровизировала работу 170+ организаций Правительства Республики Алтай

Система электронного документооборота ТЕЗИС внедрена в Правительстве Республики Алтай и более чем 170 подведомственных организациях. Об этом CNews сообщили представители Haulmont.

До этого СЭД использовали только в Аппарате Правительства. Другие органы власти регистрировали документы в Excel-таблицах или даже амбарных книгах. Пересылка документов происходила по электронной почте либо в конверте. Задача заключалась в том, чтобы цифровизировать документооборот во всем регионе.

Для автоматизации выбрана государственная сборка СЭД ТЕЗИС. Федеральные и региональные органы власти могут получить лицензии на нее бесплатно. Проект по внедрению выполнил партнер СЭД ТЕЗИС, компания Teamscore (ранее «Вебзавод»).

Система успешно выполняет типовые задачи учета и обработки корреспонденции, наложения резолюций, постановки и контроля исполнения поручений.

Из особенностей проекта можно отметить: обработку обращений граждан в СЭД; типовые интеграции с ФИАС, ССТУ и МЭДО, а также уникальную интеграцию с информационной системой ФНС; интеграцию с прошлой СЭД Аппарата Правительства, первое время старая и новая системы будут использоваться параллельно; перевод на алтайский язык отдельных шаблонов документов и элементов интерфейсов; использование в кластере серверов на базе ОС Linux; возможность использования системы на любом устройстве, в том числе, планшетах с российской ОС «Аврора»; аттестацию по третьему классу защищенности; нагрузочное тестирование перед запуском.

В СЭД ТЕЗИС заведено 1550 пользователей, мощность системы позволяет им всем работать одновременно. За месяц через ТЕЗИС проходит около 5000 документов. Система запущена в эксплуатацию в полном объеме в январе 2023 г., и сейчас уже можно увидеть результат внедрения. Все организации перешли на работу с электронными документами, за счет этого заметно ускорились процессы. Унификация документооборота и автоматизация ручных действий помогла уменьшить количество ошибок, происходивших из-за человеческого фактора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда

Главу мошеннического сервиса для звонков от имени банков посадили на 13 лет

Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций

Сгенерированное ИИ фото атаки на Пентагон обрушило финансовые рынки

ИБ-«дочка» «Ростелекома» впервые за много лет стала убыточной, уйдя в «минус» сразу на 1,25 миллиарда

Европа взяла криптовалюту под железный контроль

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM