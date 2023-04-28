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Инжиниринговый центр УрФУ сдал проект по программе обратного инжиниринга критических комплектующих

Инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета (ИЦЦТМ УрФУ) завершил разработку конструкторской документации в рамках программы реверс-инжиниринга критически важных комплектующих, оператором которой выступает АНО «Агентство по технологическому развитию». Проект «Крыльчатка вентилятора Punker» – один из 108 проектов грантовой поддержки Минпромторга России на общую сумму почти в 4 млрд руб., и первый, по которому сдана конструкторская документация.

Программа обратного инжиниринга (предусмотрена постановлением Правительства РФ №208 от 18 февраля 2022 г.) – один из способов государственной поддержки производства критических комплектующих.

АНО «Агентство по технологическому развитию» выступила оператором и координатором реверс-инжиниринга, осуществляя процедуры определения потребности в комплектующих, конкурсного отбора исполнителей, контроля за соблюдением сроков и качества проекта.

Инжиниринговый центр УрФУ стал исполнителем проектов обратного инжиниринга, приняв на себя ответственность своевременного прохождения всех этапов, и первым сдал конструкторскую документацию по проекту «Крыльчатка вентилятора Punker», а также выпустил прототип и подготовил изделие к серийному производству. Уникальность проекта состояла еще и в том, что изделие было не просто разработано по образцу – его эксплуатационные характеристики улучшены по сравнению с аналогом.

«На данный момент в реализации Центра находится еще 12 проектов реверс-инжиниринга, и многие уже идут с опережением. Мы понимаем необходимость в изделиях, наращиваем штат и производственные мощности для эффективной и ускоренной адаптации иностранных технологий, поэтому перспективы по данному направлению только расширяются», – сказал Максим Сапогов, директор ИЦЦТМ УрФУ.

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