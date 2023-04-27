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Без ожидания в очереди: 42 тыс, раз москвичи записались к нотариусу на портале mos.ru

Ежегодно 27 апреля в России отмечается День нотариата. Заранее спланировать визит к нотариусу, выбрать удобные дату и время для посещения, подготовить все документы и получить услугу без ожидания в очереди горожанам помогает сервис «Запись к нотариусу» на портале mos.ru. В нем открыта запись на 43 нотариальные услуги. С момента запуска жители воспользовались им более 42 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Услуги нотариусов могут понадобиться в разных жизненных ситуациях — как для заверения документов, так и для решения более сложных вопросов. Благодаря сервису на mos.ru обратиться к нотариусу стало проще и быстрее: горожане могут записаться на прием удаленно, выбрав удобные дату и время для посещения и получить услугу без ожидания в очереди. Сервис также подскажет перечень документов, которые необходимо предоставить на приеме. Только с начала 2023 г. им воспользовались 6200 раз, а с момента запуска более 42 тыс. раз. Расширяется и перечень нотариусов, к которым можно записаться через сервис. Если на момент запуска в нем было представлено около 20 специалистов, то сейчас их уже 218, а это более трети всех московских нотариусов», – сказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что чаще всего жители обращались к нотариусам по вопросам удостоверения доверенности или согласия — для решения этого вопроса забронировано 16774 встречи со специалистами. Кроме того, востребованными вопросами стали оформление наследства (8527 записей) и подача документов для совершения других нотариальных действий (4589 записей).

Жители также часто записывались к нотариусу для подготовки к сделке с недвижимостью, заверения копий документов и подлинности подписей, составления завещаний, брачных договоров или соглашений о разделе имущества супругов, алиментных соглашений, договоров аренды или найма.

Чтобы записаться на прием к нотариусу, на странице услуги на mos.ru необходимо указать тему обращения, выбрать нотариуса, дату и время посещения. Графы со своими данными заполнять не потребуется: информация автоматически «подтянется» из личного кабинета на mos.ru. После оформления заявки пользователь получит уведомление на электронную почту и в личный кабинет.

Услуга доступна физическим лицам, имеющим стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а также представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Сервис записи к нотариусу на mos.ru запущен в июне 2021 г. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты.

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