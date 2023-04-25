Более 20% обращений за первые два месяца автоматизировал голосовой робот в семейном МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области

«БФТ-холдинг» совместно с компанией BSS внедрили виртуального ассистента в едином кол-центре семейного МФЦ «Мой семейный центр» Тульской области. Свыше 20 тематик по вопросам оформления различных социальных услуг стали доступны для обслуживания роботом. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Государственное учреждение Тульской области «Семейный МФЦ «Мой семейный центр» является центральным звеном региональной системы оказания социальной помощи семьям и детям. Учредителем и вышестоящим органом учреждения является Министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Ежедневно на горячую линию ведомства поступают сотни звонков, которые обрабатываются операторами единого контактного центра в порядке очереди. С целью повышения удовлетворенности заявителей процессом обслуживания и сокращения времени ожидания на линии в регионе приняли решение о внедрении голосового робота. Он позволяет снизить нагрузку на операторов кол-центра и оперативно предоставлять ответы на самые популярные вопросы граждан.

В рамках проекта голосовой помощник, созданный на основе речевых решений компании BSS, обучен точно понимать суть запроса в ходе живого диалога и детально консультировать по заданным вопросам. Также настроен интерфейс для управления голосовым роботом и проведено наполнение необходимой базой знаний. Голосовой робот, распознавая тематику обращения, сразу начинает консультировать по заложенным в него сценариям, предоставляет информацию о доступных льготах, различных выплатах и других мерах социальной поддержки. Только за первый месяц работы голосовой робот смог обработать порядка 10 тыс. звонков, а общий уровень автоматизации уже превысил 20%.

«Внедрение виртуального ассистента позволяет ГУ ТО «СМФЦ «Мой семейный центр» существенно сократить время на обработку типовых запросов и высвободить ресурсы на решение более сложных обращений граждан. К тому же голосовой помощник не ограничен рабочим временем Центра и консультирует круглосуточно – 24/7, что является безусловным преимуществом. Это дает жителям Тульской области возможность оперативно, в любое время дня и ночи, получать консультационную помощь и быстрее ориентироваться в различных жизненных ситуациях. В наших планах – дальнейшее развитие решения и расширение списка тематик, доступных для автоматизированных консультаций», – сказала Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО «СМФЦ «Мой семейный центр» Тульской области.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.