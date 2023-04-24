400 тыс. обращений за электронными услугами и сервисами в имущественно-земельной и жилищной сфере зафиксировано в 2023 году

Всего в I квартале 2023 г. Департамент городского имущества обработал около 419 тыс. заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах. Свыше 96% запросов поступило онлайн через портал mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с Департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов. В I квартале 2023 г. электронными услугами и сервисами воспользовались более 401,9 тыс. раз – это свыше 96% от общего количества запросов, поступивших в имущественно-земельной сфере», – сказал Владимир Ефимов.

Популярность онлайн-услуг и сервисов объясняется их удобством. Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов требовалось несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн, в любой удобный день и время – достаточно зарегистрироваться на mos.ru.

«Самым популярным традиционно стал сервис сверки финансово-лицевых счетов, в I квартале 2023 г. им воспользовались 327 тыс. раз. Почти 18 тыс. раз москвичи получили информацию благодаря сервису «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете». Наиболее востребованной госуслугой, которая позволяет заказать справки о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 г., горожане воспользовались свыше 7300 раз», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Онлайн-услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах развиваются Департаментом городского имущества совместно с Департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления». Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, в 2022 г. в столице завершился перевод в электронный вид всех услуг в сфере жилья и имущества, благодаря чему горожанам стало еще удобнее оформлять документы и узнавать необходимую информацию. Наибольший спектр услуг в этой области доступен пользователям с полной учетной записью на портале mos.ru.