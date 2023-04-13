Дмитрий Чернышенко: Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. рублей

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко выступил модератором главной пленарной дискуссии третьей ежегодной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023.

В рамках пленарной сессии представители различных отраслей экономики обсудили возможности построения технологического суверенитета России в условиях многополярного мира, барьеры, возникающие на этом пути, а также способы их преодоления через формирование межотраслевого партнерства, технологической независимости и наращивание темпов экономического развития страны.

В дискуссии приняли участие заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, генеральный директор VK Владимир Кириенко, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик, директор цифровой трансформации «Ростеха» Андрей Комаров, член правления, исполнительный директор СИБУР Василий Номоконов и заместитель генерального директора по ИТ ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

«На недавней встрече лидеров России и Китая Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на то, что технологический суверенитет – это залог устойчивости страны в ближайшие десятилетия. Отмечу, что ИТ-отрасль находится в зоне особого внимания Правительства последние несколько лет. Сегодня в России насчитывается более около 23 тыс. ИТ-компаний, при этом в 2022 г. прирост составил более 70%. Инвестиции госкомпаний и госкорпораций в отечественное ПО составят более 922 млрд. руб. (2022-2024 гг.). Нет сомнений, что в нашей стране функционируют конкурентоспособные цифровые решения мирового масштаба. Сейчас их необходимо готовить к экспорту и делать это через институт «цифровых атташе», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В ходе пленарной сессии участники уделили особое внимание обсуждению межотраслевой кооперации, в том числе в области технологий искусственного интеллекта и работы с данными. Одной их успешных и передовых площадок для отраслевой кооперации выступают индустриальные центры компетенции (ИЦК), способствующие налаживанию эффективного внутриотраслевого и межотраслевого взаимодействия. ИЦК позволяют создавать отечественные решения в кратчайшие сроки за счет общих платформ разработки, общего кадрового пула, объединения инвестиций и технологических стеков. В рамках дискуссии эксперты отметили необходимость и эффективность межотраслевого обмена данными, которое может обеспечить переход на новый этап технологического развития.

«Благодаря решению председателя Правительства России Михаила Мишустина в нашей стране функционируют 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам экономики, которые курируют 33 индустриальных центра компетенций. Более 300 компаний-заказчиков были привлечены к работе индустриальными центрами компетенций. Центрами отобраны 197 приоритетных проектов на общую сумму 232 млрд руб.», — отметил Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня эффективность работы с данными уже не нуждается в доказательствах. Например, чистый экономический эффект от внедрения в ВТБ программы «Лаборатория предиктивной аналитики» за три года цифровой трансформации составил десятки миллиардов рублей. А общий эффект от трансформации для банка — более 300 млрд руб. На данном этапе развития все крупные игроки постепенно движутся в сторону межотраслевого объединения данных. И сегодня в рамках нашей дискуссии, мне кажется, мы увидели эту готовность к объединению. Теперь перед нами стоят задачи следующего порядка — как делать это безопасно и эффективно», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Участники также отметили те вызовы, которые еще стоят перед отраслью. В частности речь шла о переходе от импортозамещения к импортоопережению, сохранении преемственности политики, направленной на цифровой суверенитет и технологическую независимость в области ПО, а также приложении частно-государственных усилий к созданию российской компонентной базы для стимулирования наукоемкого производства аппаратного обеспечения и формирования спроса на отечественные решения со стороны российских компаний.

Конференция Data Fusion традиционно объединяет на своей площадке представителей бизнеса и государства, заинтересованных в развитии технологий больших данных, ведущих Data Science специалистов, ученых и исследователей. В 2022 г. трансляция конференции собрала свыше 1 млн просмотров. В течение двух дней выступили более 100 спикеров.