В ХМАО-Югре стартовал пилотный проект предоставления госуслуг в отделениях Сбербанка через АИС «МФЦ ДЕЛО»

Получить госуслуги в отделении Сбербанка стало возможным в городе Сургуте Ханты-Мансийского АО-Югры благодаря пилотному проекту правительства региона в сотрудничестве со «Сбером». С системой АИС «МФЦ ДЕЛО» (это программный продукт ЭОС специально для МФЦ) теперь работают не только сотрудники многофункциональных центров ХМАО-Югры, но и операторы Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители компании «Электронные офисные системы (Софт)».

Инновационные технологии в автоматизации государственных и муниципальных услуг являются одним из важнейших направлений региональной цифровизации в ХМАО-Югре. С 2018 г. для предоставления государственных и муниципальных услуг здесь используется АИС «МФЦ ДЕЛО». За пять лет регион достиг заметных результатов в повышении доступности госуслуг и их качества. Так, за 2022 г. МФЦ Югры оказано более 1,6 млн услуг, а удовлетворенность населения АО их качеством составила почти 99,5%. Минимизирован бумажный документооборот внутри сети МФЦ и с ведомствами. Кроме того, Югра стала одним и первых регионов, запустивших в работу криптобиокабины – устройства для оформления услуги получения заграничных паспортов – в интеграции с АИС «МФЦ ДЕЛО».

Пилотный проект по организации предоставления государственных, муниципальных услуг на площадках отделений Сбербанка стал очередным шагом в направлении улучшения доступности услуг. Для этого привлекаются ресурсы (в том числе программные) МФЦ Югры. Площадкой для апробации пилотного проекта стал город Сургут.

Технически это выглядит следующим образом: операторам Сбербанка в Сургуте предоставлен удаленный доступ в АИС «МФЦ ДЕЛО». Свыше десятка услуг (в основном связанных с предоставлением гражданам различных компенсаций и иных выплат) теперь можно оформить в отделениях Сбербанка, не посещая офис МФЦ. Посетители «Сбера» могут прямо в отделении сдать все необходимые документы, а банк сам направит их в нужное ведомство для принятия решения. При этом сохраняется возможность получать услуги по экстерриториальному принципу (он практикуется в МФЦ) – то есть независимо от места прописки и пребывания россиян. На встрече с Германом Грефом, прошедшей в начале апреля 2023 г., губернатор Югры Наталья Комарова договорилась о дальнейшем развитии данного проекта.

«Интересно ли это потребителям госуслуг? Разумеется, интересно! Сеть отделений Сбербанка намного шире и имеет больше офисов, чем сеть МФЦ. Они ближе к конечному потребителю, и это заметно уменьшает общее время получения услуги. Минусуется время, затраченное человеком на то, чтобы добраться до МФЦ – даже при экстерриториальном подходе, МФЦ у нас далеко не в каждом квартале. Кроме того, получив выплату на карту (итог оказания услуги), гражданин тут же может ее (при необходимости) обналичить, оплатить ребенку детский сад или секцию, оплатить ипотеку, в конце концов, т.е. осуществить любую банковскую операцию, не отходя от «окна». Освоить работу в АИС «МФЦ ДЕЛО» операторам Сбербанка не составит труда – программный продукт по своему интерфейсу довольно прост, плюс имеет встроенную систему экспертных «подсказок». Считаю, что пилотный проект будет удачным, и у него огромные перспективы, подкрепленные социальной значимостью и стремлением к повышению удобства получения услуг конечному потребителю, т.е. населению», - сказал Андрей Король, руководитель направления по развитию СМЭВ и госуслуг ГК «ЭОС».