Сервисом «Вызов мастера» на mos.ru воспользовались более 235 тыс. раз

За два года москвичи отправили более 235 тыс. заявок в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) с помощью сервиса «Вызов мастера» на mos.ru, из них более 80 тыс. — с начала 2023 г. Чаще всего таким образом жители сообщали о проблемах с освещением в подъезде, необходимости уборки на придомовой территории. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Сервис “Вызов мастера” на портале mos.ru позволяет москвичам быстро и удобно обратиться в единый диспетчерский центр и оставить заявку. Сегодня это один из самых удобных каналов для решения вопросов в сфере ЖКХ, и его востребованность растет. Жители все чаще предпочитают обращаться онлайн: если в 2021 г. москвичи оставили 63,9 тыс. заявок, то по итогам 2022 г. цифра достигла 93,8 тыс., а с начала этого года превысила 80 тыс.», — отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Среди других вопросов, с которыми горожане обращаются в ЕДЦ через сервис, — ремонт сантехники, домофона или входной двери, устранение неполадок с водоснабжением. В 2022 г. добавились новые темы для обращений — например, теперь жители могут сообщить о неисправности системы вентиляции в подъезде, ненадлежащем состоянии мусорных контейнеров, необходимости ремонта информационных табличек.

Как подать заявку

Чтобы оформить заявку в сервисе «Вывоз мастера», необходимо авторизоваться на портале mos.ru, открыть в каталоге услуг раздел «Жилье, недвижимость, земля», выбрать подраздел «Популярное» или «ЖКУ, обслуживание жилья» и сервис «Вызов мастера (подача заявки в единый диспетчерский центр)». В заявке нужно указать адрес дома и причину обращения, ее можно выбрать из всплывающего перечня или справочника. Для удобства справочник разделен на темы, среди которых благоустройство, вентиляция, водосчетчики, дезинсекция, домофоны, кровля, лифты, отопление, сантехника, уборка, уличное освещение, фасадные работы, электрика и др.

В заявке понадобится сообщить номер подъезда, код домофона, этаж и квартиру. Также можно добавить дополнительную информацию о проблеме и прикрепить фотографии. Помимо этого, необходимо указать имя и контактный телефон. Если эти данные сохранены в личном кабинете, они появятся в электронной форме автоматически. Каждой заявке присваивается индивидуальный номер, а статус ее исполнения можно отслеживать в личном кабинете на mos.ru.

Сервис доступен жильцам тех домов, управляющие компании которых подключены к единому диспетчерскому центру. Если подача заявки на выполнение услуги по указанному адресу недоступна, сервис порекомендует обратиться в организацию напрямую и отобразит ее контакты.

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Сервис «Вызов мастера» на mos.ru работает с апреля 2021 г. Он является одним из каналов обслуживания единого диспетчерского центра. Оставить заявку жители также могут с помощью приложения «Госуслуги Москвы» или позвонив на горячую линию ЕДЦ. Помимо этого, подать заявки на устранение неполадок можно в приложении «Электронный дом. Москва». Также сообщить о ненадлежащем содержании домов и дворов москвичи могут на портале «Наш город». По статистике, почти 80% всех заявок от жителей решается в день обращения. Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится полная учетная запись на портале mos.ru.