Гохран России выбрал отечественную IP-АТС

«Хайтэк-интеграция» реализовала проект по развертыванию в Гохране России отечественной телекоммуникационной платформы IP АТС «Агат CU». Данное решение позволяет организациям любых масштабов и сфер деятельности обеспечить абонентов голосовой связью и универсальным набором возможностей для управления бизнесом по телефону, сохранив при этом существующую телефонную инфраструктуру.

Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция (УАТС) «АГАТ CU-7210», разработанная компанией «Агат-РТ», – это платформа, объединяющая в себе все функции АТС и сервиса IP-коммуникаций: IP-телефонии, интеграции с офисными приложениями и другими программными решениями, системами видеоконференцсвязи и пр. Она совместима с оборудованием большинства сторонних производителей и обладает такими возможностями как статистика и мониторинг звонков, запись разговоров, правила приема звонков, автодозвон и оповещение, конференцсвязь и др. УАТС «Агат CU-7210» обеспечила полноценное замещение ранее используемого телекоммуникационного решения от иностранной компании, которая прекратила свою деятельность в России.

В рамках реализации проекта специалисты компании «Хайтэк-интеграция» уделили повышенное внимание обследованию существующей телекоммуникационной инфраструктуры и только после этого в тесном сотрудничестве с экспертами Гохрана России приступили к внедрению и интеграции нового решения. Работы включали также заведение абонентов в новую АТС, синхронизацию с Active Directory; перенастройку телефонов IP-абонентов; перекроссировку аналоговых абонентов. Сейчас к УАТС «Агат CU» подключено более 500 абонентов, количество которых при необходимости можно существенного увеличить.

«Внедрение отечественной IP-АТС в Гохране России, несомненно, еще один показательный пример того, как российские решения способны замещать зарубежные разработки без ущерба для качества, – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор компании «Хайтэк-интеграция». – Данный проект является очередным важным шагом на пути к технологическому суверенитету нашей страны, импортонезависимости и развитию».

«Гохран России исторически предъявлял высокие требования к решениям, используемым в корпоративном ИТ-ландшафте, поэтому и к выбору новой IP-АТС мы подошли очень ответственно, – отметил представитель Гохран России. – Предложенная компанией «Хайтэк-интеграция» разработка «Агат-РТ» полностью решила наши задачи. И как показал опыт использования, в выборе партнера и решения мы не ошиблись».