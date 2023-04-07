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Полмиллиона заявлений в первый класс подано через «Госуслуги»

Более 520 тыс. заявлений в первый класс подано через «Госуслуги» за первые дни работы сервиса. Это действительно много: в 2022 г. за полгода (два этапа приема) было подано всего 320 тыс. Услугой можно воспользоваться почти в каждом регионе России. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Больше всего заявлений через «Госуслуги» подали: Санкт-Петербург, Свердловская область, Самарская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Челябинская область.

Подать заявление в первый класс по прописке можно до 30 июня. Проще всего это сделать через «Госуслуги»: большинство полей заполнятся автоматически, родителям остается выбрать школу, льготы и другие ключевые условия обучения. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет.

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