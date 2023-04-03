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В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителей по обращениям, связанным с работой наземного транспорта

В Москве стартовал пилотный проект по рассылке информационных СМС-уведомлений жителям по обращениям, связанным с работой наземного городского транспорта. Теперь во время звонка на горячую линию контакт-центра «Московский транспорт» оператор, по желанию жителя, предложит отправить СМС-сообщение с номером заявки и сроком рассмотрения обращения. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Операторы контакт-центра ежедневно используют данный функционал. Чаще всего горожане обращаются в контакт-центр по вопросам соблюдения расписания на маршрутах городского транспорта, увеличения количества автобусов, качества работы водителей, а также оставляют свои предложения по изменению или запуску новых маршрутов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил запускать новые пассажирские сервисы в городском транспорте, благодаря которым поездки становятся еще удобнее. СМС-уведомление при обращении в контакт-центр позволит людям не думать о том, как запомнить номер своей заявки, чтобы отслеживать ее статус. Оператор зафиксирует обращение, а СМС с номером заявки придет на ваш телефон. Операторы отправляют до 100 сообщений в день в ответ на обращения по вопросам работы наземного городского транспорта. В апреле запустим СМС-уведомления по всем темам запросов в контакт-центр», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Информационные СМС – дополнительный инструмент операторов контакт-центра при обработке заявок, а также удобный способ сохранения информации о своем обращении для жителей. Теперь, при обращении на горячую линию по вопросам работы наземного транспорта, операторы по желанию заявителя отправят СМС-сообщение с номером заявки. Это удобно: жителям не нужно искать ручку и бумагу, чтобы записать регистрационные данные своего обращения, вся необходимая информация о заявке теперь всегда под рукой. Это экономит время жителей и сокращает количество звонков на линии. Только с начала года жителям по их просьбе, было направлено две тысячи СМС-сообщений с номерами заявок», - сказал Андрей Савицкий, руководитель Общегородского контакт-центра.

По результатам пилотного проекта в апреле для информационных СМС-уведомлений жителям станут доступны и другие тематики обращений на линиях контакт-центра «Московский транспорт», среди них: работа водителей наземного транспорта, информационных табло, состояние остановок городского транспорта, работа метрополитена, парковок и др.

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