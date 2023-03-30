Новый ЭПР по аэродоставке грузов и проведению сельхозработ появится в Самарской области до конца 2023 года

До конца 2023 г. Минэкономразвития России запустит экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (ЭПР) в Самарской области. Министр экономического развития России Максим Решетников посетил инновационный центр «Бирюч» и цех производства летательных аппаратов компании «Транспорт будущего» – одного из участников будущего ЭПР.

«Механизм ЭПР – это возможность на определенной территории устанавливать специальные правила для проведения в том числе испытаний беспилотников. Он создает необходимые условия для быстрой апробации новых технологий и внедрения улучшений в существующие продукты. В Самарской области ведется проработка пилотного проекта по созданию в регионе полного цикла производства беспилотных летательных аппаратов – от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства и обслуживания. В рамках ЭПР «Транспорт будущего» будет выполнять обучение, аттестацию и допуск к осуществлению деятельности внешних пилотов беспилотных воздушных судов и специалистов по техническому обслуживанию», – сказал министр.

ЭПР в Самарской области станет механизмом будущей реализации одного из высокотехнологичных «проектов-маяков», которые курирует первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов.

В феврале 2023 г. в рамках Наблюдательного совета АСИ Президент России Владимир Путин поручил поддержать создание инфраструктуры для использования дронов в регионах.

В Минэкономразвития в марте 2023 г. поступило инициативное предложение об установлении ЭПР в Самарской области, которое было рассмотрено и одобрено. Инициатором стала частная инновационная компания ООО «Транспорт будущего», которая является разработчиком беспилотных авиационных систем (БАС) и одним из ключевых инвесторов самарского кластера беспилотников. На данный момент модельный ряд «Транспорта будущего» представлен двумя ключевыми модификациями: аэротакси и грузовой БАС.

«Оперативное одобрение заявки на создание ЭПР имеет решающее значение для развития всей отрасли отечественных БАС. Благодаря этому Самарская область одной из первых в России систематизирует и автоматизирует работу всех БАС и в максимально оперативные сроки приступит к серийному производству авиасистем», – сказал генеральный директор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

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Инновационный центр «Бирюч» создан группой компаний ЭФКО в 2013 г. На сегодняшний день в нем функционируют 10 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, биотехнологий, беспилотных авиационных систем и искусственного интеллекта. Благодаря разработкам инновационного центра, ЭФКО создает новые направления бизнеса. В частности, производит растительные альтернативы мяса и молока под брендом Hi!, ферменты для пищевой промышленности и др.