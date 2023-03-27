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Более 90 тыс. предпринимателей зарегистрировалось на «Инвестиционном портале Москвы»

На «Инвестиционном портале Москвы» зарегистрировалось более 90 тыс. пользователей с момента запуска ресурса в 2014 г. Регистрация позволяет иметь круглосуточный доступ к актуальной информации и онлайн-сервисам, которые упрощают ведение бизнеса в городе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На «Инвестиционном портале Москвы» зарегистрировалось уже более 90 тыс. предпринимателей. Только в этом году пользователи создали 5300 учетных записей. За 2022 г. на ресурсе появилось 25 тыс. личных кабинетов – это рекордный показатель, он более чем на 3000 превысил результаты предыдущего года. Функционал, доступный пользователям Инвестпортала, помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн получать преференции и актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах», – сказал Владимир Ефимов.

Зарегистрированным на investmoscow.ru предпринимателям открывается доступ к онлайн-сервисам, с помощью которых можно заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости, подобрать оптимальные меры поддержки и многое другое.

«Инвестиционный портал постоянно пополняется новыми функциями в соответствии с потребностями предпринимателей и цифровыми трендами. Активный рост пользователей инструментов сайта подтверждает его высокую востребованность бизнес-сообществом. Так, за все время работы портала к его онлайн-сервисам инвесторы обратились уже 656 тыс. раз, в 2022 г. – 160 тыс. раз, а с начала 2023 г. – 46 тыс. раз. Общее количество визитов на сайт за девять лет превысило 19,3 млн, число уникальных посетителей – 10 млн», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В столичном Департаменте информационных технологий добавили, что при желании получить доступ к сервисам «Инвестиционного портала» также можно с помощью учетных записей портала mos.ru или «Портала поставщиков». В этом случае предпринимателям не понадобится создавать и заполнять отдельный профиль: основная информация подтянется из городских информационных систем автоматически.

В личном кабинете инвесторы могут подать заявки на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта: они позволяют компаниям снизить налоговую нагрузку на 17-25% при реализации своих проектов. Также функционирует сервис, который позволяет девелоперам, строящим в Москве места приложения труда, отправить документы для присвоения спецстатуса и получения льгот. За время работы ресурса данными цифровыми инструментами воспользовались около 3600 раз, в 2022 г. – около 250, в 2023 г. – уже 151 раз.

Функционал личного кабинета позволяет записаться на осмотр выставленных на торги городских объектов. Это один из самых популярных сервисов портала: с момента запуска к нему обратились более 245 тыс. раз, в 2022 г. – 52,3 тыс. раз, в 2023 г. – 11,3 тыс. раз. Пользователи также могут изучить лотовую документацию по объектам и обратиться за консультацией по вопросам участия в торгах. В личном кабинете хранятся все документы по сделкам: акты, договоры, дополнительные соглашения.

В 2022 г. интерфейс личного кабинета был обновлен и стал удобнее. Теперь главная страница – дашборд, который можно настраивать самостоятельно, добавляя необходимые элементы: заявки на участие в городских торгах, обращения в правительство Москвы, проекты и др. Также на главной странице расположилось меню, которое значительно упрощает навигацию по основным разделам личного кабинета.

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