При поддержке Правительства России вышла Белая книга цифровой экономики за 2022 год

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании с руководителями цифровой трансформации ФОИВ и регионов отметили лучших, вручив им Белую книгу цифровой экономики за 2022 г.

«В прошлом году мы дали старт проекту Белая книга цифровой экономики. При поддержке Минцифры России, АНО «Цифровая экономика» были собраны цифровые успехи России за 2022 г. в единую книгу. В прошлом году отечественные технологии и решения как никогда усилили свои позиции. Символично, что впервые книгу с самыми важными цифровыми достижениями страны мы вручаем руководителям цифровой трансформации федеральных и региональных ведомств. Уверен, она станет настольной книгой для тех, кто работает в отечественной ИТ-отрасли – от директора компании до федерального министра», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Белая книга цифровой экономики 2022 — комплексное исследование по цифровому развитию России за 2022 г., подготовленное Проектным офисом по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Правительства и Минцифры России. В ней собраны основные тенденции развития широкого спектра цифровых рынков от информационной инфраструктуры до квантовых технологий, обзоры тематических исследований, ключевые события российского ИТ-сектора, технологические тренды и прогнозы на 2023 г. Планируется ежегодный выпуск книги.