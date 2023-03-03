В «Росатоме» завершился третий этап импортозамещения единой отраслевой системы документооборота

В декабре 2022 г. госкорпорация «Росатом» завершила третий этап проекта «Перевод Единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСДО) на импортонезависимое программное обеспечение». В рамках этого этапа ядро платформы «Атом.контент» адаптировано к функциональности эксплуатируемой отраслевой системы документооборота «Росатома». Об этом CNews сообщил представитель «Лиги цифровой экономики».

Для того чтобы сохранить текущие бизнес-процессы и избежать массового переобучения пользователей, команда выбрала нестандартное решение. Во-первых, разработала собственную ECM-платформу и заместила ею западную платформу OpenText Documentum. Во-вторых, запустила процесс импортозамещения в «горячем режиме», не задевая пользовательский слой и не меняя интерфейс.

Проект рассчитан на три с половиной года и завершится в декабре 2023 г. Он состоит из четырех этапов: проектирование архитектуры решения, разработка платформы, адаптация ядра платформы к ЕОСДО, перевод ЕОСДО с СУБД Oracle на СУБД Postgres Pro. Партнером по внедрению является компания «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики»).

«Электронный документооборот — это по сути нервная система «Росатома»: через систему документооборота передаются все управленческие решения и сигналы, обеспечивается реализация намеченных действий. Обеспечение независимости отраслевой системы электронного документооборота — масштабная и амбициозная задача. Нам не близок подход «импортозамещение любой ценой», важно, чтобы внедрение нового импортонезависимого решения было реализовано максимально комфортно для сотрудников. Это, несомненно, удачное решение и ценный опыт как для атомной отрасли, так и для российского ИТ-рынка в целом», — сказал Илья Ребров, заместитель генерального директора по экономике и финансам госкорпорации «Росатом».

По итогам завершенных этапов команда проекта достигла следующих целей: разработала ECM-платформу «Атом.контент». 5 марта 2022 г. система была внесена в единый реестр российского программного обеспечения; провела необходимые мероприятия по сертификации «Атом.контент» во ФСТЭК и получила сертификат; выполнила замену платформы OpenText Documentum на «Атом.контент» в ЕОСДО с подтверждением результатов функциональными и нагрузочными тестами.

В этом году проект вышел на завершающий этап, в ходе которого выполняется опытная эксплуатация системы и переход на импортонезависимую СУБД Postgres Pro. В рамках перехода на «Атом.контент» также выполняются работы по миграции системы в частное облако госкорпорации «Росатом», построенное на импортонезависимом программно-аппаратном стеке.

В результате данного проекта создана отечественная ECM-платформа, не уступающая по параметрам отказоустойчивости, масштабируемости и производительности иностранным лидерам рынка ECM-платформ, таким как OpenText Documentum, IBM FileNet.

«Было принято решение не внедрять новую систему с рынка, потому что это повлекло бы за собой изменение производственных процессов, а перевести хорошо знакомую пользователям систему на отечественное, причем собственное ядро. В дальнейшем платформа «Атом.контент» может быть использована для других проектов по переводу импортозависимых решений на отечественные технологии», — отметил директор центра цифровых технологий документооборота Никита Петров.