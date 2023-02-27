«Ростелеком» организовал выход в Сеть для 400 работников сельских медпунктов Южного Урала

В 2022 г. национальный провайдер «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет около 400 сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) Челябинской области. Для этого специалисты связи проложили около 20 километров волоконно-оптических линий. Социально значимые объекты подключены в рамках госконтракта с Министерством здравоохранения Челябинской области.

Сотрудники новых южноуральских ФАПов теперь могут оперативно предоставлять высококвалифицированную медицинскую помощь жителям, проживающим в сельской местности. Например, благодаря интернету появилась возможность проводить врачебные консультации дистанционно, что особенно важно для жителей населенных пунктов, отдаленных от регионального центра.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев сказал: «Доступ к интернету появился в ФАПах 173 населенных пунктов Челябинской области, в том числе отдаленных, таких как поселки Берлин Троицкого района, Кызыл-Маяк Пластовского района, Трудовой Кунашакского района и Чулковка Саткинского района. В каждом медучреждении организовано не менее двух портов для проводного интернета. Пропускная способность канала связи в среднем составляет 10 Мбит/с».

Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта п. Берлин Троицкого района Челябинской области Ольга Никитина сказала: «Интернет позволяет ФАПам решать ряд организационных вопросов. Например, отдаленные структурные подразделения могут ежедневно подключаться к утренним планеркам, которые проводятся в районной больнице. Фельдшер не только оперативно узнает актуальную информацию по своей работе, но и обсуждает с врачами лечение пациентов, которые требуют особого внимания, решает вопрос о госпитализации больного в профильное лечебное учреждение. Кроме того, пациенты могут записаться на прием к фельдшеру или получить консультацию дистанционно».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «“Ростелеком” назначен Правительством РФ центром компетенций по созданию цифровой инфраструктуры страны в рамках нацпроекта “Цифровая экономика”. Наша компания ─ надежный цифровой партнер для жителей страны, государства и бизнеса. Отмечу, что свои решения мы предоставляем по принципу одного окна, по сервисной модели, обеспечивая заказчика как инфраструктурой, так и ресурсами для хранения и обработки данных».

Телекоммуникационная инфраструктура в медицинских учреждениях появилась в регионе благодаря реализации национального проекта «Цифровая экономика». В 2023 г. «Ростелеком» планирует обеспечить доступом в интернет еще свыше 100 фельдшерско-акушерских пунктов региона.