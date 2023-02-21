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Новый сервис для семей с детьми — безопасная детская почта

Электронная почта нужна ребенку для учебы или общения, чтобы получать домашние задания или заходить на образовательные платформы. Теперь у родителей детей младше 14 лет появилась возможность создать безопасный детский почтовый ящик через «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества детской почты

Автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента. Ввход по смс, ребенку не придется запоминать пароль. Проверка входящих. Все письма от новых отправителей, если их еще не добавили в «белый список», сначала попадают в папку «На проверку», которую видит только родитель. Если родитель их одобрит, письма увидит ребенок.

Как зарегистрировать почтовый ящик

Почту можно зарегистрировать в процессе создания детской учетной записи на «Госуслугах». Такая возможность есть у родителей, если ребенку еще не исполнилось 14 лет. Регистрируя почтовый ящик, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой.

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