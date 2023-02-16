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«1С-Рарус» автоматизировал проверку данных имущественного характера у госслужащих Новосибирской области

Компания «1С-Рарус» реализовала проект по автоматизации процесса проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих Новосибирской области. Декларационная кампания за 2022 г. будет проводиться с помощью автоматизированной системы. По итогам 2021 г. через систему сотрудниками государственной службы Новосибирской области уже подано и обработано 2483 справки. С помощью новой системы усовершенствован процесс учета подачи и проверки сведений. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области — областной исполнительный орган государственной власти, регулирующий деятельность в области оказания услуг связи и выполняющий функции по развитию инфраструктуры связи, информатизации, обеспечению информационной безопасности.

Ежегодно, согласно требованиям антикоррупционного законодательства, государственные служащие России обязаны предоставлять сведения о собственных доходах и членов семей.

В случае использования специального программного обеспечения «Справка БК», документ заполняется в программе на каждого члена семьи, распечатывается, подписывается и в бумажном виде сдается в службу по противодействию с коррупцией на местах. Затем справки проверяются. Верно оформленная справка принимается в дальнейшую работу. Если же справка заполнена некорректно (информация предоставлена не в полном объеме, указаны неверные противоречащие данные, сдана не по всем членам семьи), то документ возвращается владельцу для доработки и исправления.

В Новосибирской области усовершенствовали процесс учета подачи и проверки справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. За основу взята созданная в 2018 г. компанией «1С-Рарус» государственная информационная система «Кадровый учет государственных гражданских служащих Новосибирской области».

Сначала реализовали функционал, определяющий перечень госслужащих и членов их семей, которым необходимо предоставить справки. Согласно данному списку в личный кабинет сотрудника поступает соответствующее уведомление. Далее остается только заполнить шаблон документа и отправить его на проверку. Сотрудник получает либо подтверждение, что все заполнено верно, либо протокол несоответствий с указанием, в каком разделе, в каком пункте допущены ошибки и указаны некорректные данные. Для удобства работы поля, по которым необходимо внести изменения, подсвечиваются. После утверждения справку можно распечатать, подписать и сдать.

Также в рамках проекта разработан функционал, упрощающий процесс проверки справок:

- Заполненную справку можно сравнить со справками прошлых периодов, чтобы быстро найти несоответствия и исправить ошибки.

- Если справка вернулась на корректировку, то при повторном рассмотрении нет необходимости проверять ее полностью заново. Система автоматически определяет и показывает только поля с исправлениями.

- Автоматически проверяются и заполняются поля справки, которые представлены в личном кабинете — ФИО, дата рождения, адрес, СНИЛС.

На основании предоставленных сведений автоматически формируется документ для публикации данных о доходах госслужащих на сайте правительства Новосибирской области. До этого процесс выполнялся вручную. Из каждой справки бралась информация, необходимая для предоставления на сайте, ответственный сотрудник переносил ее в таблицу установленного образца, сохранял в нужном формате и потом загружал на сайт. Для обработки поступивших документов требовалась аккуратность и внимательность, чтобы не допустить ошибок.

Сейчас, поскольку справка формируется корректно, система автоматически определяет данные, необходимые для отображения на сайте, и переносит их в таблицу. Ответственному сотруднику с помощью специально созданного отчета остается только сформировать документ для публикации и выгрузить на сайт.

Результаты проекта

Автоматизирован процесс учета госслужащих, которым необходимо предоставлять сведения о доходах. Сократилось время на предоставление справок. Все четко: заполнил, отправил, внес корректировки, если нужно, распечатал, подписал, сдал. Нет необходимости уточнять по несколько раз, принят ли документ, проверен ли, забирать его для корректировок и приносить снова. Все отражается в личном кабинете и доступно в любом месте, где бы ни находился сотрудник.

Сократилось время на ведение учета, проверку и обработку справок. Принимается только уже проверенный системой подписанный оригинал справки. Исключены ошибки и человеческий фактор при предоставлении информации о доходах госслужащих на сайт. Разработаны специализированные отчеты: анализ и сравнение доходов и расходов; список обязанных представить отчеты для анализа состояния их сбора; выгрузка информации для публикации на сайте правительства Новосибирской области.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области: «Перевод процесса заполнения, приема и обработки справок в электронный вид помог нам значительно повысить эффективность работы сотрудников. Минимизированы ошибки, исключено ручное дублирование информации. Справки хранятся в системе, не теряются, можно в любой момент вернуться к сведениям, поданным в предыдущие периоды. За время декларационной кампании 2021 г. через систему сотрудниками государственной службы Новосибирской области подано 2483 справки. Также новая система упростила процесс размещения сведений о доходах госслужащих в открытых источниках».

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами. За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

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