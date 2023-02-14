CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Правительство Астраханской области перешло на систему Directum RX

Исполнительные органы государственной власти Астраханской области перевели бизнес-процессы и документооборот в импортонезависимую интеллектуальную систему Directum RX с инсталляцией на ОС семейства Linux. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Более 100 организаций и ведомств теперь работают в едином цифровом пространстве. В 2021 г. в ведомстве приняли решение перейти на систему Directum RX, которая входит в Единый реестр отечественного ПО (запись №4499), а также заменить операционную систему на Astra Linux SE 1.7 «Воронеж». Миграция происходила с сохранением регламентов ключевых бизнес-процессов для удобства и быстрой адаптации пользователей, которые уже привыкли к работе в Directum. Подрядчиком на проекте выступила компания «Интеллектика консалтинг».

Перед командой проекта стояла задача упростить и ускорить работу внутреннего документооборота, усовершенствовать взаимодействие государственных органов с гражданами, а также улучшить процесс обмена корреспонденцией через МЭДО.

Чтобы оптимизировать внутренний обмен корреспонденцией, большая часть документов была переведена в цифровой формат. Благодаря объединению этапов ознакомления с документом и его регистрации удалось избавиться от однотипных задач при отправке исходящих и получении входящих документов.

Перевод исполнительных органов государственной власти Астраханской области на Directum RX облегчил работу ключевых пользователей:

Благодаря интеграции с интернет-приемной правительства Астраханской области, МЭДО, ССТУ и интернет-сайтом «Реестр распорядительных документов» ускорилась доставка документов корреспондентам.

За счет автоматического заполнения карточки упростилась обработка обращений граждан, в том числе из интернет-приемной.

С помощью стандартизации шаблонов исходящих писем по утвержденным для всех ведомств бланкам упорядочилась работа с корреспонденцией.

За счет формирования периодических поручений снизилась трудоемкость на выставление задач.

Благодаря мобильному приложению Directum Solo должностные лица могут работать по гибкому графику без привязки к рабочему месту — оперативно подключаться к срочным вопросам и не задерживать срок рассмотрения документов.

На следующем этапе планируется внедрение решений «Совещания», «Долговременный архив» и «Agile-доски», а также настройка механизмов интеллектуальной обработки документов. Систему Directum RX планируется тиражировать на органы местного самоуправления и подведомственные учреждения.

Правительство Астраханской области ведет целевую программу, направленную на повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти. Одна из главных задач — построение единой информационно-технологической инфраструктуры органов власти, объединяющей территориально распределенные информационные ресурсы. С 2008 г. исполнительные органы государственной власти (ИОГВ) и правительство Астраханской области полноценно работают в системе Directum.

***

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Крупнейшие российские ИТ-компании атакованы Китаем

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Российские дизайн-центры загрузят заказами для «Лады» и «Москвича»

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM