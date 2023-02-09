Онлайн-платформа «Почта банк драйв» повышает эффективность сотрудников сети на 15%

Исследование «Почта банка» показало, что онлайн-система «Почта банк драйв» повышает эффективность работы сотрудников сети на 15%. Специальная вэб-платформа позволяет работникам отслеживать личные показатели эффективности, размер премии и внутрибанковский рейтинг. Как показывает опыт, регулярный мониторинг своих бизнес-показателей стимулирует сотрудников работать эффективнее и зарабатывать больше.

Проект был запущен в банке в 2019 г. на базе российской платформы Rubilix. В его основу заложены технология наглядной и оперативной визуализации исполнения KPI и соревновательные механики, которые мотивируют фронт-персонал добиваться более высоких результатов и развивают внутреннюю конкуренцию. У каждого сотрудника есть «личный кабинет» в системе.

«Сегодня порядка 40% сотрудников банка используют онлайн-систему «Почта банк драйв» ежедневно, а 80% - как минимум раз в неделю. И наше исследование доказало, что она действительно драйвит: те, кто регулярно отслеживают свои показатели и место в общем рейтинге, на 15% эффективнее своих коллег, которые системой не пользуются или делают это нерегулярно. Это действительно удобно и наглядно, а главное – стимулирует внутреннюю конкуренцию в банке, инициативу и появление новых идей. В прошлом году мы существенно изменили систему мотивации сотрудников сети, а использование платформы сильно облегчило и ускорило переход на «новые рельсы»: все изменения и разъяснения были доступны под рукой и наглядны», - отметил Денис Лопатин, руководитель управления повышения эффективности продаж «Почта банка».

Высокого уровня вовлеченности сотрудников удалость добиться в том числе благодаря тому, что программа работает как на рабочем компьютере, так и на смартфоне, что делает ее еще более удобной. Еще одна «фишка» платформы - функция «Моя команда» для территориальных руководителей отделений, которая помогает им в режиме реального времени следить за успехами членов команды и своевременно помогать им выполнять показатели, чтобы всей команде получать достойную оплату и премии. В системе предусмотрены общий и региональные рейтинги по каждому из показателей. Они мотивируют сотрудников показывать более высокие результаты. Также на их основе руководители могут принимать решения о приоритетных задачах в конкретном регионе или с конкретным подчиненным.

«Почта банк драйв» позволяет моментально рассказать сотрудникам о самом важном для них: как выполняется план по целевым ориентирам, насколько качественно они обслужили клиента и как заработать для себя лично больше. Система наглядно показывает актуальную информацию о прогнозируемой премии и отражает факторы, влияющие на ее размер в зависимости от достигнутых показателей. Имея перед глазами графики и цифры по выполнению плана продаж, сотрудник может оценить свои шансы на получение премии и проявить дополнительную инициативу в работе.

В «Почта банке» отмечают, что «Почта банк драйв» – это еще и важный элемент корпоративной культуры, объединяющий команду и демонстрирующий прозрачность системы мотивации в банке. По словам Дениса Лопатина, платформа постоянно развивается, чтобы быть удобнее и привлекательнее для сотрудников: «Например, был реализован функционал в формате соцсетей: раздел с новостями и интересным контентом гораздо шире банковской сферы. Запустили механизм для регулярных опросов, чтобы узнавать мнение коллег и быстро реагировать. В наших планах - добавить в систему больше геймификации, чтобы соревнования в показателях между сотрудниками проходили в увлекательной форме».

***

«Почта банк» - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и «Почтой России» в 2016 г. Банк развивает региональную сеть на базе отделений «Почты России». По итогам 2022 года действует около 30 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России.