CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура ИТ в госсекторе
|

Omega.Future модернизировала ЕОФС Нижегородской области

Omega.Future модернизировала Единую объединенную финансовую систему Нижегородской области.

Проект модернизации охватил 588 учреждений, количество автоматизированных рабочих мест выросло до 2 тыс. В результате модернизации осуществлен переход на отечественное ПО, снижены финансовые (-10%) и трудовые (-10%) затраты на сопровождение и обслуживание информационных систем, ускорено получение управленческой отчетности (50%), актуальная информация для руководителей стала доступна в режиме онлайн.

До старта проекта учет в учреждениях Нижегородской области велся разрозненно в системе «1С» и других программных продуктах, управленческие решения принимались на основе субъективных данных, сформированных в ручном режиме.

В ходе модернизации в систему финансового и управленческого учета Нижегородской области было внедрено 8 программных продуктов на базе «», обеспечена интеграция с федеральными информационными системами и автоматизация централизованного учета и формирования сводной отчетности. Пользователям стал доступен единый вход в систему через браузер или тонкий клиент, облачное решение реализовано на базе технологии «Фреш».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ

Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: Читайте мелкий шрифт

На российские ОС и СУБД перешла ничтожная часть системообразующих предприятий

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Обзор ноутбука MEGABOOK T1: дебют бренда TECNO

Показать еще

Наука

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»
НТВ рассказал о заявлении главы Минцифры на CNews FORUM