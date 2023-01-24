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Министерство спорта России перешло на систему видеосвязи TrueConf Server

Министерство спорта России перевело все коммуникации ведомства на отечественную платформу видеосвязи TrueConf Server. Об этом CNews сообщил представитель компании TrueConf, разработчика платформы.

Целью внедрения ВКС-системы стала необходимость оптимизации рабочих процессов, создание сети коммуникаций для дистанционного общения сотрудников. Платформа дает возможность проводить рабочие встречи и конференции с представителями других ведомств в удаленном и гибридном формате, а также интегрироваться с ВКС-системами TrueConf других структур и организаций.

Министерство спорта России — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции управления сферой физической культуры и спорта. Сотрудники министерства постоянно взаимодействуют с представителями других федеральных и региональных ведомств, общероссийскими спортивными федерациями, некоммерческими организациями, частными компаниями и представителями СМИ.

«‎Видеосвязь TrueConf оптимизировала процесс взаимодействия между сотрудниками Министерства и другими ведомствами и позволила сократить время на решение срочных вопросов, — сказал первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров. — Отечественная видеосвязь позволяет решать повседневные рабочие вопросы и более глобальные задачи вне зависимости от количества участников онлайн-встреч. ВКС-система легко масштабируется и адаптируется к растущим запросам отрасли».

Для организации бесперебойного процесса работы, сокращения времени и финансовых затрат было принято решение внедрить отечественную систему видеосвязи. После проведения конкурсного отбора в Минспорте была развернута TrueConf Server — российская платформа.

ВКС-платформа TrueConf Server установлена на собственном оборудовании министерства и работает в закрытой корпоративной сети, что исключает возможность несанкционированного доступа к конференциям сторонних пользователей, а также гарантирует специалистам ведомства полный административный контроль над коммуникациями. Для эффективной совместной работы используются клиентские приложения для всех популярных платформ и операционных систем, оснащенные встроенным корпоративным мессенджером.

ВКС-сервер работает на защищенном протоколе связи производства компании TrueConf, поэтому система коммуникаций ведомства защищена от возможных блокировок и санкций со стороны поставщиков ПО и зарубежных провайдеров. Кроме того, TrueConf Server легко интегрируется с ВКС-системами, развернутыми в других организациях, что позволяет беспрепятственно проводить защищенные видеовстречи без дополнительных технических сложностей.

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