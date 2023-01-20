CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На «Госуслугах» можно защитить недвижимость от мошеннических сделок

Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника.

Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре. Теперь это можно сделать на «Госуслугах» — запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись «Госуслуг» и приложение «Госключ» с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Она оформляется бесплатно прямо в приложении, для этого нужен загранпаспорт нового образца и телефон с NFС-модулем.

Запись появится в ЕГРН в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен раньше.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Власти передумали аккредитовывать частные компании для расследования кибепреступлений

У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков

МЧС отказалось заплатить «Ростеху» 170 млн руб. за работы по гигантскому ИТ-проекту

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще
CNEWS TV
«Геоинтеллект» – платформа для геоаналитики
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
CNews FORUM: Экономика России устояла — цифровое развитие продолжается...
CNews FORUM 2022 в эфире телеканала «Россия-24»