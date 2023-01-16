«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Амурской области

«БФТ-холдинг» расширил функциональность АИС МФЦ Амурской области. В систему добавлены новые возможности автозаполнения документов для получения нескольких видов услуг, а также возможность постановки на учет в налоговом органе и выдачи свидетельства ИНН. Доработка АИС позволит МФЦ региона повысить удобство и скорость оказания государственных и муниципальных услуг. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

АИС МФЦ Амурской области — это автоматизированная информационная система предоставления государственных и муниципальных услуг, которая помогает обслуживать заявителей по принципу «одного окна». Решение функционирует на базе разработки «БФТ-холдинга» — программного комплекса «МФЦ-капелла». Оно позволяет перевести в «цифру» основные бизнес-процессы в многофункциональных центрах. Продукт взаимодействует со СМЭВ и системами органов исполнительной власти, и обеспечивает централизованный подход к организации получения госуслуг.

С момента внедрения в регионе программный комплекс «МФЦ-капелла» постоянно модернизируется. Среди последних обновлений — развитие возможностей автозаполнения данных. Теперь в системе доступно автозаполнение документов, содержащих данные о способах получения выплаты. Помимо этого, в АИС для автозаполнения информации обеспечена возможность связи данных заявителя со сведениями о его родственниках. Это поможет, например, быстрее оформлять заявления на получение детских пособий.

В рамках модернизации в АИС МФЦ Амурской области также реализованы процессы оказания еще одной услуги ФНС. Теперь через автоматизированную систему сотрудники МФЦ смогут принимать заявления о постановке на учет в налоговом органе и выдавать свидетельства ИНН. Жители региона смогут получать эту услугу в МФЦ в удобное им время.

Проводится постоянная работа над развитием информационной системы обслуживания граждан в МФЦ Амурской области. Задача обновлений — расширить функциональность АИС. Благодаря новым возможностям системы сотрудникам МФЦ станет легче оформлять обращения жителей Амурской области. МФЦ Амурской области ежедневно посещают тысячи граждан. Новые возможности помогут населению быстрее получать востребованные государственные услуги.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.