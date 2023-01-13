«Росатом» и администрация Сочи развивают технологии «Умного города»

Администрация Сочи и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разворачивают в городе платформу «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан. Решение создаст дополнительные возможности для диалога между жителями и властью, горожане смогут принять участие в развитии территории и ускорить решение городских проблем. Проектная команда создает веб-версию платформы «Умный город», запускает ключевой сервис «Сообщения жителей», внедряет единый контактный центр. В рамках развития платформы в начале 2023 г. планируется внедрение новых, социально значимых модулей.

Решение реализовано на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР. Это на 100% российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению, он объединяет в себе сторонние системы и позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой. В Сочи разворачивается последняя версия платформы «Умный город» (версия 2.0).

На первом этапе проекта «Умный город Сочи» запускается сервис, который позволит жителям оперативно информировать администрацию о проблемах или инициативах и получать обратную связь о результатах работы по обращению. Воспользоваться им жители могут, посетив официальный интернет-портал Сочи или скачав приложение. Также единый контактный центр объединит все каналы поступления информации в муниципальном центре управления, позволит контролировать выполнение долгосрочных задач отраслевыми исполнителями. Кроме того, внедряются модули аналитики исполнения поручений и мониторинга инцидентов.

Технологии «Умного города» «Росатома» на сегодняшний день действуют в различных регионах России – от Мурманской области до Сахалина. Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. После внедрения эксперты РИР обучают уполномоченных сотрудников.

«Важнейшими задачами для нас являются постоянный открытый диалог с жителями и обеспечение быстрого реагирования на все обращения. В Сочи успешно продолжается цифровизация всех хозяйственных и управленческих процессов для улучшения качества жизни наших горожан, все больше услуг сейчас оказывается онлайн. Цифровая платформа «Умный город Сочи» позволяет вести мониторинг текущей ситуации на курорте в режиме реального времени по всем направлениям. Ее внедряем поэтапно. На следующей стадии планируется внедрение всех остальных модулей, имеющих социальную значимость. Все это для удобства наших жителей, они максимально вовлечены в жизнь города, мы совместно определяем пути решения проблем и приоритеты развития территорий», — сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

«Цель нашей совместной работы с администрацией города – дать жителям современные и комфортные инструменты для обращения к власти, обеспечить оперативную реакцию на запросы людей, снизить нагрузку на сотрудников администрации города. Рассчитываю, что наши решения станут важными помощниками в дальнейшем развитии города и создании новых точек роста», – отметила генеральный директор компании «Русатом инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.

Проект «Умный город Сочи» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он представляет собой градостроительную концепцию внедрения множества информационных технологий для управления городской инфраструктурой: транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопасности и другими.