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В чат-бот «Свободный доступ» обратились более 1300 горожан

Чат-бот «Свободный доступ» помогает бороться с незаконными парковками и захватом общественных пространств. Сервис был запущен в начале 2022 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сервис стал востребованным у жителей – с начала работы в чат-бот обратились более 1300 человек по вопросу законности установки тех или иных ограждающих устройств. Ежедневно в ведомство поступает не менее пяти обращений. Специалисты проверяют все сообщения и принимают по ним решения. К настоящему моменту пресечены более трети подтвержденных нарушений», – сказал Владимир Ефимов.

Остальные подтвержденные случаи находятся на контроле у инспекторов ведомства.

Самозахват территории общего пользования является одним из самых распространенных видов земельно-имущественных нарушений.

«Создание специализированного сервиса по борьбе с незаконными ограждающими устройствами стало закономерным ответом на запрос горожан. Чат-бот продолжает развиваться. В частности, был усовершенствован пользовательский интерфейс: появился список категорий запроса и обязательная опция добавления фотоматериалов», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Для активации чат-бота необходимо в мессенджере «Телеграм» набрать в поисковой строке «Свободный доступ», выбрать бота @freeaccess_bot и нажать на кнопку «Старт». Затем выбрать тематику вопроса, указать округ Москвы и конкретный район. Виртуальный инспектор попросит назвать точный адрес и описать проблему. Далее заявителю необходимо прикрепить фото и оставить адрес электронной почты для обратной связи. В течение трех дней специалисты Госинспекции проверят обращение: выйдут на место, опровергнут или зафиксируют факт нарушения. Если оно подтвердится, ведомство совместно с Префектурой округа примут меры по его устранению.

Чат-бот запущен Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

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