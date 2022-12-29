В МФЦ Московской области начал консультировать виртуальный ассистент от BSS

На телефонные обращения граждан в центры «Мои документы» (МФЦ) Московской области теперь отвечает виртуальный ассистент, разработанный компанией BSS. Голосовой помощник круглосуточно и без задержек принимает поступающие звонки и оперативно помогает с запросами: подробно консультирует граждан, записывает их на прием. Об этом CNews сообщили представители BSS.

«Сегодня голосовые помощники – это возможность быстро получить необходимую информацию. Чтобы жители не дожидались ответа оператора, а получали консультацию по самым популярным вопросам за несколько секунд, мы запустили помощника МФЦ», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Голосовой помощник работает круглосуточно без выходных и перерывов и помогает по наиболее востребованным гражданами темам. Кроме предоставления информации по услугам и госпошлинам, он может записать на прием в МФЦ или отменить ранее созданную запись. Робот так же готов проверить статус заявления и уточнить информацию по графику работы центров.

Виртуальный ассистент разработан и внедрен компанией BSS. Он реализован на базе омниканальной диалоговой платформе Digital2Speech. В ее основе полный технологический стек отечественной разработки, что дает возможность не зависеть от зарубежного ПО. Платформа позволяет развернуть не только виртуального ассистента в голосовом и текстовом каналах, но и речевую аналитику, голосовую биометрию, автоматизированный исходящий обзвон.

«Голосовой помощник в многофункциональных центрах Московской области выводит коммуникации с гражданами на новый качественный уровень, значительно повышая скорость и объем взаимодействия в цифровом виде, совершенствуя клиентский путь. Опыт реализации виртуальных ассистентов в госсекторе более чем 30 регионов России позволяет нам добиваться быстрого эффекта от внедрения и высокого качества распознавания запросов и ведения диалогов роботом. Все это повышает удовлетворенность граждан МФЦ качеством оказания госуслуг и в целом работой центров «Мои документы», – сказала директор по продукту цифровизации клиентского сервиса в дистанционных каналах компании BSS Юлия Вдовина.