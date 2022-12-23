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Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифры представить предложения по ротации РЦТ по итогам работы в 2022 году

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл в Координационном центре итоговое в 2022 г. совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации.

Дмитрий Чернышенко отметил, что благодаря комплексной работе руководителей цифровой трансформации в 2022 г. достигнуты показатели национальной цели «Цифровая трансформация», поставленной Президентом Владимиром Путиным, а также национальной программы «Цифровая экономика».

«Мы выстроили эффективное взаимодействие с руководителями цифровой трансформации всех уровней. Благодарю вас за проделанную работу, а также поздравляю победителей, возглавивших рейтинги. Среди ФОИВов это Росгвардия, Росаккредитация, третье место разделили Минсельхоз и Казначейство, а среди регионов – Татарстан, Белгородская, Тульская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Минцифры поручено представить предложения по ротации руководителей цифровой трансформации по итогам работы в 2022 г. Комплексное импортозамещение промышленного ПО – это стратегическая задача на ближайший год, которую поставил перед нами председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин. Минцифры будет администрировать эту работу», – сказал вице-премьер.

Минцифры поручено представить предложения по ротации РЦТ на основе годового рейтинга до седины февраля 2023 г.

В методику оценки в 2023 г. добавлен новый критерий – перевод информационных систем на платформу «Гостех».

По указанию Президента с 2023 г. для федеральных органов исполнительной власти необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы «Гостех», а для регионов – с 2024 г. Готовится указ Президента о графике и порядке перевода.

«Работа уже идет. Еженедельно мы проводим оперштаб, на котором рассматриваем проекты органов власти по миграции на «Гостех». В 2023 г. в планах перевести на платформу информационные системы 11 субъектов и 12 федеральных ведомств. До 2024 г. будет переведено 85 информационных систем ФОИВов. Это будет конец эры «лоскутных» разработок и старт строительства радикально нового государственного ИТ-ландшафта», – отметил Дмитрий Чернышенко.

«С 1 января 2023 г. мы готовы жить в режиме государственного облачного оператора, который предоставляет сервисы на платформе на базе распределенных ЦОДов. Платформа также готова к расширению сервисами внешних поставщиков. За счет изменений, которые мы внесли в действующий лицензионный договор, включенное в архитектуру платформы «Гостех» программное обеспечение доступно без ограничений всем федеральным госорганам, их подведомственным учреждениям, а также субъектам. Это позволит сделать перевод ГИС на платформу очень быстрым и обеспечить оперативный вывод новых государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса», – сказал директор ФКУ «Государственные технологии» Василий Слышкин.

По итогам совещания Минцифры поручено совместно с руководством новых территорий разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации до конца 2023 г.

Еще одной темой совещания стал перевод социально-значимых услуг в электронный вид.

Как отметили в Минцифры, до 25 декабря в режиме онлайн должны стать доступны выпуск на материальном носителе полиса обязательного медицинского страхования, выбор или замена страховой медицинской организации, а также выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке. Всем ФОИВам поручено организовать данную работу.

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