«БФТ-холдинг» представил новый функционал систем линейки АЦК

«БФТ-холдинг» реализовал автоматизированный инструмент ведения соглашений и мониторинга результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ИП и физлицам-производителям товаров. Инструмент поможет финансовым органам регионов расширить возможности контроля над распределением ГРБС (главными распределителями бюджетных средств) субсидий и достижением получателями результатов их предоставления. Для ГРБС он будет способствовать уходу от ведения соглашений на бумаге, а также сопутствующему ему сокращению затрат на расходные материалы и логистику, обусловленные бумажным документооборотом. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Согласно экспертным оценкам БФТ региональными и местными ГРБС заключается порядка 2100 соглашений с получателями субсидий и порядка 1100 изменений к ним в год (в среднем по региону). Участниками процесса ведения соглашений ежемесячно представляются отчеты к соглашениям о реализации плана мероприятий (12 тыс. документов), ежеквартальный отчет о расходах (4000 документов), а также иная отчетность (4000 документов). Весь этот объем документации регион зачастую ведет на бумаге. Это влечет за собой дополнительные затраты на расходные материалы, затрудняет контроль над процессом предоставления субсидий и усложняет подготовку данных для анализа.

Новая подсистема, реализованная на базе программного решения для планирования бюджета «АЦК-планирование», поможет регионам перевести все этапы ведения соглашений и мониторинга результатов предоставления субсидий на цифровые рельсы. С ее помощью регион получит автоматизированный инструмент формирования и ведения соглашений, который поможет вовлечь всех участников процесса в единый электронный документооборот.

Пользователи системы

Подсистема охватывает три категории пользователей и позволяет каждой из сторон согласовывать документы с наложением электронной подписи. Основная категория пользователей – это ГРБС, которые при помощи решения могут формировать соглашения на предоставление субсидии, включая план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидий, принимать от получателей субсидий отчетность об исполнении соглашений, а также осуществлять мониторинг результатов предоставления субсидий в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 29.09.2021 № 138н.

Второй категорией пользователей являются получатели субсидии. В рамках подсистемы они могут согласовывать и подписывать соглашение со своей стороны, а также формировать и отправлять предусмотренную соглашением отчетность.

Третьей категорией пользователей является финансовый орган, который осуществляет мониторинг достижения результатов предоставления субсидий и грантов, в том числе в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 29.09.2021 № 138н. Для него подсистема предоставляет расширенные возможности контроля. Так, мониторинг результатов получения субсидии можно проводить по большому набору параметров, задав их в специализированном АРМ «Мониторинг результатов предоставления субсидий».

Бизнес-логика

Сегодня решение охватывает все виды субсидий и грантов, предназначенных для юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц-производителей товаров, НКО и аналогичных категорий получателей. Бизнес-процесс по предоставлению субсидии запускается с формирования ГБРС соглашения. В рамках системы оно проходит предварительные проверки на непревышение сумм бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, после чего передается получателю субсидии на согласование и подписание. Далее соглашение утверждается и передается в систему исполнения бюджета, где формируются и ставятся на учет связанные с ним бюджетные обязательства. После этого проходят этапы исполнения соглашения и оценки результатов предоставления субсидии.

«Наше решение позволяет обеспечить главных распорядителей бюджетных средств и финансовые органы регионов возможностью непрерывного мониторинга и анализа контрольных событий в течение всего жизненного цикла предоставления субсидии – от формирования соглашения до оценки результатов. Подсистема поможет учесть региональную специфику процесса ведения соглашений, настроить нужные печатные формы, а также сформировать отчетность, регламентированную приказом Минфина России № 138н. Благодаря решению регион сможет кратно снизить трудозатраты на подготовку и анализ всей документации, а также наладить автоматический контроль над всеми этапами этого процесса», – сказал Михаил Степанов, директор Департамента планирования «БФТ-холдинга».

Решение поставляется в двух вариантах. Стандартная схема предполагает работу всех участников процесса ведения соглашений в веб-клиенте системы «АЦК-планирование». В расширенном варианте поставки для получателей субсидии организовывается отдельное информационное пространство.

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Сегодня за спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.