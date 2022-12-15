«СКБ Контур» будет развивать информационные технологии в Башкирии

Заместитель гендиректора «СКБ Контур» Михаил Добровольский и Рустам Муратов, первый зам премьер-министра Башкортостана, он же глава минэкономразвития и инвестиционной политики республики, подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Одно из главных направлений совместной работы — развитие цифровизации в регионе. Для этого планируется: внедрить онлайн-платформу для обучения в организациях и на предприятиях республики; организовать подготовку и переподготовку кадров для ИТ-сферы на базе высших учебных заведений Башкортостана в рамках национальной стратегии «Цифровая экономика России»; создать в местных органах власти единую электронную систему кадрового документооборота; интегрировать API «Контур.фокуса» в информационно-аналитическую систему управления регионом, чтобы упростить поиск и оценку контрагентов; разработать проект по автоматическому анализу закупок, проверять надежность исполнителей госконтрактов, выявлять связи между юрлицами и др; обмениваться опытом и знаниями, проводить конференции, круглые столы, выставки и другие научные и публичные мероприятия, которые связаны с разработкой и использованием информационных систем.

Другая задача — поддержка предпринимательства. Малому и среднему бизнесу в Башкирии хотят предоставить пакетное предложение с сервисами «Контура» и пилотный доступ к российской CRM-системе.

Рустам Муратов, премьер-министр – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана: «Башкортостан идет в ногу со временем, следует установленному Президентом страны курсу – становление на рельсы цифровой экономики, в обязательные условия которой входит развитие кадрового потенциала и его компетенций».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «За последние годы у государства и бизнеса была возможность в полной мере оценить положительное влияние цифровизации. Во время пандемии автоматизация спасла предпринимателей от убытков и ликвидации, а работа на дистанте позволила образовательным учреждениям не прерывать учебный процесс школьников и студентов. Важно и в других сферах наращивать темпы перехода “в цифру”. Мы благодарны нашему новому партнеру — правительству Башкортостана — за доверие. Уверен, что этот опыт нужно применять и в других регионах. Совместными усилиями мы внесем большой вклад в цифровое развитие всей страны».

***

«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб.