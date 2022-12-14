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В МФЦ Подмосковья отменили бумажный документооборот с ФНС

Подмосковные центры «Мои документы» и Управление ФНС России переходят на электронный документооборот при предоставлении услуги по постановке на учет в налоговый орган физических лиц. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь документы из МФЦ и обратно будут поступать в электронном виде. Исключение сроков на доставку позволит жителям получать ИНН быстрее: в течение пяти рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

При приеме сотрудник МФЦ будет сканировать оригиналы представленных заявителем документов. Далее в онлайн-режиме отправлять их в территориальный налоговый орган. После постановки человека на налоговый учет сотрудник ФНС заверит сформированный ИНН электронной цифровой подписью. Готовый документ распечатает специалист многофункционального центра и на его обратной стороне поставит свою подпись и печать МФЦ.

Для удобства жителей на портале госуслуг Московской области доступна карта загруженности офисов МФЦ. С ее помощью можно заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный.

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