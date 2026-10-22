CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Хостинг и домены ИТ в госсекторе Техника ИТ в торговле
|

Госсайты отключаются по всему миру из-за «дыры» в PHP. Wikipedia выключила часть систем

Многие правительственные учреждения, компании и другие организации (фонд Wikimedia) в октябре 2026 г. временно отключают свои сайты из-за риска хакерских атак. Это произошло после того, как стало известно об уязвимостях в языке программирования PHP, часто используемом для создания сайтов. По оценке Wiz, найденные критические ошибки затрагивают 70% интернета, так как PHP очень популярен.

Меры, принятые государствами

В языке программирования PHP обнаружили две критические уязвимости из-за этого европейские и американские правительства начали отключать свои веб-сайты, пишет Reuters.

В октябре 2026 г. властям и профильным структурам ряда государств пришлось обратиться к администраторам интернет-ресурсов с требованием как можно быстрее внедрить патчи безопасности для языка PHP. Основанием стали две критические уязвимости, открывающие возможность удаленного доступа к серверам без прохождения авторизации.

22 октября 2026 г. фонд Wikimedia, отвечающая за развитие всемирной интернет-энциклопедии «Википедия», сообщил о временной приостановке отдельных онлайн-систем. В Финляндии временно остановили работу части государственных онлайн-сервисов. В Нидерландах отключили сайты Национального центра кибербезопасности, института общественного здравоохранения и нижней палаты парламента. Министерство внутренних дел Франции заявило об отключении сайтов префектур. В Германии правительственный провайдер ИT-услуг ITZBund сообщил об отключении некоторых сайтов государственных учреждений. Министерство иностранных дел Бельгии и некоторые другие учреждения также отключили свои сайты. Сопоставимые предупреждения опубликовали Агентство национальной безопасности США, а также киберведомства Великобритании, Европейского союза и Австралии.

«В российском сегменте интернета обнаружено около 50 тыс. потенциально уязвимых веб-приложений на PHP. Организациям рекомендуется заранее проверить используемые версии PHP и подготовиться к установке обновлений сразу после их выхода», - предупредил руководитель платформы BI.ZONE WAF Алексей Романов.

343434343image_1.jpg

Сгенерировано Grok Image 2.0
ИТ-уязвимости PHP, затрагивающие 70% интернета, спровоцировали отключение сайтов Wikimedia и других

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити (Sanae Takaichi) призвала операторов сайтов немедленно проверить наличие PHP и установить обновления. При невозможности оперативного патчинга она рекомендовала временно вывести ресурсы из эксплуатации.

Европейская группа реагирования на компьютерные ИТ-инциденты CERT-EU указывает, что уязвимости могут позволить злоумышленникам удаленно исполнять код на серверах, внедрять вредоносные программы и похищать данные.

Технический директор Cloudflare Дейн Кнехт (Dane Knecht) сообщил, что компания уже регистрирует первые попытки эксплуатации.

Критические ИТ-уязвимости

Две ИТ-уязвимости, исправления к которым, как и обещали разработчики PHP, уже были выпущены, получили оценку в 9,2 из 10 баллов по одной из версий шкалы оценки опасности. К ним уже появились публичные технические материалы об эксплуатации.

<p>Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег
Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег Безопасность

Ошибки обнаружили специалисты по кибербезопасности компаний Calif и Wiz (принадлежащая Alphabet). Они сообщили, что им удалось найти эти ИТ-уязвимости с помощью онлайн-инструментов с технологией искусственного интеллекта (ИИ) - как собственных ИТ-разработок компании, так и Google Gemini 4 Argon и OpenAI GPT-5.6 Sol. По их сведениям, уязвимости оставались неизвестными более десяти лет. В Wiz назвали их наиболее значимыми из тех, что были выявлены с помощью ИИ. Исследователи оценивают потенциальный охват примерно в 70% веб-ресурсов.

PHP широко применяется в популярных сontent management system (CMS) - WordPress, Drupal и Joomla. По данным CERT-EU, проблема затрагивает версии языка начиная с PHP 5 - 2004 г. Для актуальных релизов уже выпущены исправления; владельцам устаревших версий рекомендуется перейти на поддерживаемые выпуски.

Частотность ошибок при программировании

Российская компания по информационной безопасности (ИБ) неожиданно столкнулась с гигантским объемом работ по выявлению ИТ-уязвимостей программного кода, который генерируют отечественные ИТ-компании, финтех и реальный сектор экономики, информировал CNews.

Платформа управления безопасной разработкой программного обеспечения (ПО) AppSec.Hub обработала внушительный объем в 550 млн строк кода (на май 2026 г., объем кода под анализом), находками стали 3 млн ИТ-уязвимостей. Одна из причин роста - вайбкодинг (это способ создавать программы и приложения, объясняя задачу ИИ словами вместо написания кода вручную), а среди лидирующих языков программирования по числу находок в области уязвимости названы Python, Java, PHP.

«Контроль доступа остается лидирующей категорией среди опасных ИТ-уязвимостей уже на протяжении многих лет: в рейтинге open web application security project (OWASP) top 10 категория Broken Access Control удерживает первое место каждый год начиная с 2023 г., а ее доля выросла с 41% до 44%», - рассказал CNews руководитель продукта AppSec.Hub компании AppSec Solutions Кирилл Гаранов.

В AppSec Solutions привели ключевую статистику по ИТ-уязвимостям. Универсально «безопасного» стека нет, считают в компании. По плотности серьезных находок на 1 тыс. строк лидирует Python (2,11), но это небольшая база (около 1 млн строк в зоне риска), где плотность неустойчива. Крупнейшие стеки - JavaScript и Java (по примерно 9 млн строк в зоне риска) - держат умеренную плотность, но по абсолютному числу серьезных находок впереди Java (около 2,4 тыс.), в PHP находок мало, но 8 из 10 из них - серьезные. У C# плотность по всем находкам вторая (1,78), но серьезное - лишь около четверти из них, у C++ наоборот - находок мало, но серьезны все (плотности совпадают: 0,98).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России дико выросли госзаказы на размещение данных в дата-центрах

Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

Цифровая платформа с госучастием для покупки золота будет продвигать себя в заблокированных Telegram и YouTube

Россия готовит к производству БПЛА с характеристиками крылатых ракет

В России появятся цифровые права с обременением

Власти назвали виды телекомоборудования, на которые будет введен техсбор

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще
CNEWS TV Финтех по новым правилам. Видеоподкаст«CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение 2026: итоги и планы
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские системы управления персоналом (HRMS) 2026
ОБЗОР Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Провайдеры восстановления ИТ-инфраструктуры для непрерывности бизнеса (BCDR) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Частные сети LTE 2026: крупнейшие проекты