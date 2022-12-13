Услуги Росреестра для саморегулируемых организаций доступны на «Госуслугах»

На Едином портале государственных и муниципальных услуг доступны восемь услуг Росреестра для саморегулируемых организаций. Об этом CNews сообщили представители Росреестра.

«В интересах наших клиентов мы проводим системную работу совместно с Минцифры по выводу наших услуг на ЕПГУ для граждан, бизнеса и профессионального сообщества. На Портале уже выведены все виды выписок, услуга по исправлению технической ошибки в данных ЕГРН и др. До конца текущего года будет доступно совершение учетно-регистрационных действий. Для саморегулируемых организаций уже предоставляются восемь услуг Росреестра. Еженедельно в Службу через “Госуслуги” поступает порядка 40 тыс. заявлений. Нам важно не только качественно, но и быстро обрабатывать запросы. Сегодня срок оказания услуг и перечень необходимых для этого документов сокращены на 30%. Людям должно быть удобно», - сказала заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Теперь через портал госуслуг можно запросить сведения из государственных реестров СРО, подать документы для получения статуса СРО или же для внесения изменений в сведения об организации, ее участников, сообщил заместитель руководителя ведомства Максим Смирнов.

«Важно, что все услуги доступны в любое время и в одном месте. Поступившие на портал запросы автоматически обрабатываются в течение одних суток. На основании заявлений юридических и физических лиц уже выдано 10 сведений из государственных реестров саморегулируемых организаций, а также внесены сведения в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров», - сказал Максим Смирнов.

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На ЕПГУ выведены государственные услуги: по включению сведений об ассоциации (союзе) в государственный реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров; по предоставлению сведений из: единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, государственного реестра саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, государственного реестра саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по федеральному государственному надзору за их деятельностью, государственного реестра саморегулируемых организаций операторов электронных площадок, государственного реестра саморегулируемых организаций медиаторов, сводного государственного реестра арбитражных управляющих.