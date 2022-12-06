На региональном портале ускорили согласование проектов размещения инженерных коммуникаций

Согласовать планируемое размещение инженерных коммуникаций в зоне автомобильных дорог стало проще в Подмосковье. Услуга полностью переведена в электронный вид. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь согласовать проект прокладки инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог можно быстрее – за 10 рабочих дней вместо 30 календарных. Также до трех рабочих дней сократили срок согласования проекта размещения газопровода в рамках соцгазификации. Посещать ведомство не нужно, достаточно заполнить электронную форму заявления и приложить документы», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник. Проекты расположения в границах полос автомобильных дорог инженерных коммуникаций – систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, линий электропередач и связи, газопроводов – перед прокладкой, переносом или переустройством необходимо согласовывать.

Услуга «Согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций владельцем автомобильных дорог Мосавтодор» размещена на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы оформить ее, нужно заполнить электронную форму заявления и приложить документы: запрос о предоставлении услуги и проект прокладки инженерных коммуникаций. Результат в виде согласования проектного решения поступит в личный кабинет на региональном портале.

Согласовать планируемое размещение инженерных коммуникаций могут те, кто ранее уже обращался за услугой «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» и получил согласие от учреждения. Оно содержит технические условия и требования при прокладке, переносе или переустройстве инженерных коммуникаций. Эта услуга также доступна на региональном портале.