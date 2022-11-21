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Для фермеров Подмосковья появился онлайн-сервис по подбору земельных участков

Теперь сельхозпроизводители Подмосковья могут оформить заявку на получение земли с помощью нового цифрового сервиса. Он доступен на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сельхозпроизводители региона теперь могут оформить заявку на получение земли онлайн. Для этого фермеру достаточно авторизоваться на региональном портале, перейти на интерактивную карту, выбрать понравившийся участок и подать онлайн-заявку. Результат поступит в личный кабинет», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис размещен на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Он доступен для предпринимателей Подмосковья, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют сельскохозяйственную продукцию – мясо и мясные продукты, молоко, сыры, овощи, фрукты. При этом доля дохода от ее реализации должна быть не менее 70% за календарный год.

При выборе участка на карте можно посмотреть условия, на которых он предоставляется. Земля может быть предоставлена в аренду, на безвозмездной основе или через торги. Торги назначаются, если на участок претендуют несколько предпринимателей. Когда участок выбран, необходимо заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Ведомство рассмотрит их и примет решение.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного дня.

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