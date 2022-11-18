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Более 2000 записей в ветклиники создано через портал госуслуг Подмосковья

Жители Московской области могут записать своих питомцев к ветеринару онлайн через региональный портал госуслуг. За три месяца сервисом воспользовались более 2000 раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис самозаписи к ветеринару популярен среди жителей региона. Чтобы записать своего любимца, не нужно никуда звонить и подтверждать запись по телефону. Талон создается онлайн на региональном портале, необходимо лишь выбрать ветклинику, специалиста, дату и время, а в указанный день прийти на прием», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы записаться через региональный портал, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос «запись в ветеринарную клинику» или на главной странице кликнуть на окошко с названием в разделе «Сервисы». Далее следует выбрать ветеринарную клинику или пункт, ФИО и должность врача, день и время приема. После этого на экране появится талон, потребуется нажать на кнопку «Подтвердить». При необходимости запись можно отменить онлайн в любой момент.

Запись на прием к ветеринару открывается за месяц. Сервис бесплатный.

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