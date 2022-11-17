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Сообщить о задержках в предоставлении мер поддержки мобилизованным можно на «Госуслугах»

Если военнослужащие или их родственники вовремя не получают положенные меры поддержки, сообщить об этом можно через «Госуслуги». Принимаются обращения по поводу как федеральных, так и региональных выплат и льгот. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Обратиться могут: мобилизованные; добровольцы; военнослужащие по контракту; демобилизованные; члены семей военнослужащих.

Чтобы направить обращение, нужно: зайти на «Госуслуги» под своей учетной записью; проверить данные; указать, в каком регионе мобилизовали военнослужащего; в сообщении описать свою проблему; отправить обращение.

Минцифры передаст сообщение в профильное ведомство, где его рассмотрят в течение семи дней.

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