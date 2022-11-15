Вице-премьер Чернышенко: ФОИВы должны предложить решения по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл стратегическую сессию по внедрению искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики.

В мероприятии, которое прошло в Координационном центре, приняли участие помощник Президента России Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также представители профильных министерств и руководители ведущих отраслевых компаний.

На стратсессии обсудили более 70 успешных направлений внедрения ИИ в сельском хозяйстве, транспортной отрасли, промышленности, здравоохранении, в сфере строительства и ЖКХ, варианты их масштабирования и возникающие при этом барьеры.

Вице-премьер напомнил, что в марте Президент Владимир Путин подписал Указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России. Он также отметил, что на данный момент отечественная система искусственного интеллекта находится в стадии перехода к масштабному внедрению. Основная задача сегодня – снять все барьеры, которые препятствуют широкому использованию ИИ-технологий в отраслях экономики. Одним из ключевых остаются сложности доступа разработчиков к наборам данных.

«Правительством уже запущен ряд общих мер поддержки - подготовка кадров для отрасли, поддержка профильных стартапов и 6 отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВам необходимо подготовить перечень решений с учетом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ и представить его в Кабмин до конца года. Прошу профильные ведомствам совместно с Минцифры, ФКУ «Гостех» и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект. Похожий механизм уже есть в нацпрограмме «Производительность труда». Используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со «Сбером» и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта.

«Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект «Искусственный интеллект», сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние 3 года вырос почти вдвое», – сказал Максим Решетников.

По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%, а к 2024 г. планируется, что этот показатель составит не менее 50%.

Благодаря прорабатываемым отраслевым мерам широкомасштабного внедрения ИИ на большинстве российский предприятий в разных регионах должны произойти в ближайшие годы серьезные изменения, связанные с появлением и развитием точных систем прогнозирования сбора урожая, полной автоматизацией поддержания летной годности и технического обслуживания воздушных судов, интеллектуальных систем планирования необходимых запчастей для технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования, системы безопасности домов и придомовых территорий, повышением качества продукции за счет внедрения цифровых двойников и рекомендаций по их оптимизации, биометрии и раннего распознавания опасных ситуаций с помощью компьютерного зрения.