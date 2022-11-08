IT_One разработала российский реестр углеродных единиц

С сентября 2022 г. в России функционирует реестр углеродных единиц – основа для реализации климатических проектов в области осознанного управления выбросами углекислого газа в атмосферу. Технологическую платформу реестра разработали специалисты IT_One, а оператором этой системы выступает компания «Контур».

Платформа на данный момент функционирует в тестовом режиме, но ее значение для развития экологического направления в экономике России уже высоко оценено. Вопросы сокращения углеродного следа и достижения углеродной нейтральности на сегодняшний день остаются в центре внимания экологов на глобальном уровне. В целях регулирования выброса парниковых газов в атмосферу Земли был заключен ряд международных соглашений – важнейшими из которых являются Киотский протокол и Парижское соглашение.

Российская Федерация наряду с другими странами активно включается в экологическую повестку. В стране реализуются или готовятся к запуску климатические проекты. Для того, чтобы эти проекты получили не только социально-ориентированное, но и экономическое обоснование, было введено понятие углеродной единицы.

Углеродная единица – это, по сути, результат успешного климатического проекта, который был зарегистрирован, проверен верификаторами и доведен до завершения. Этот параметр выражается в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа, и имеет материальную ценность. В том числе – он может стать объектом торговли на товарно-сырьевой бирже.

Для взаимодействия инициаторов экологических проектов и уполномоченными органами, ответственными за учет углеродных единиц, был создан соответствующий реестр. Он представляет собой технологическую платформу, на которой собирается информация о жизненных циклах климатических проектов и углеродных единицах, выпущенных в обращение в результате реализации этих проектов. На основании распоряжения Правительства РФ оператором Реестра углеродных единиц назначено АО «Контур», действующее при поддержке Газпромбанка и Московской Биржи.

Разработкой решения для конечного заказчика занимались специалисты компании IT_One. Работа над проектом началась в мае 2022 г. – и уже 1 сентября система была запущена в опытную эксплуатацию. Помимо создания самой технологической платформы, необходимо было интегрировать ее с внешними системами, такими как ЕПГУ, СМЭВ, система биллинга. Единый портал госуслуг выступает интерфейсом взаимодействия пользователей с оператором реестра: через него можно подать заявку на регистрацию экологического проекта. Система межведомственного взаимодействия обеспечивает защищенную передачу данных между инициаторами проекта и платформой.

26 сентября Национальная товарная биржа (входит в состав группы «Московская биржа») запустила торги углеродными единицами. В этот же день в результате двух сделок были проданы, два пакета углеродных единиц: по 10 в каждом. Заказчиком аукциона выступила компания «Дальэнергоинвест». Вскоре стали известны подробности первого зарегистрированного экологического проекта: 96 углеродных единиц были выпущены в результате работы солнечной электростанции, построенной на Сахалине. Реестр, созданный IT_One, активно пополняется. Только сахалинская станция планирует выпустить 1832 углеродные единицы к 2031 г.

«Экологическая повестка, вопросы сохранения окружающей среды, чистоты воздуха, сокращение рисков от глобального потепления касаются каждого из нас. Поэтому компания IT_One со всей ответственностью включилась в проект по созданию Реестра углеродных единиц. Мы не только в кратчайшие сроки завершили свою часть работ. Как технологическая компания, мы во многом взяли на себя роль оркестратора для других участников проекта, консультанта со стороны ИТ. Реализация этой инициативы в России положит начало новой, очень перспективной отрасли экономической деятельности. Она наполнит экологическую повестку рациональным смыслом, реальными деньгами, зрелым профессиональным подходом», – отметил Андрей Комраков, старший руководитель программы компании IT_One.

В планах IT_One – доработка отдельной функциональности реестра и обеспечение поддержки пользователей платформы. Также компания планирует участвовать в реализации следующего направления экологической повестки, связанного с понятием «единица выполнения квоты».