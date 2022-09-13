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Вице-премьер Чернышенко: в России в аккредитованных ИТ-компаниях работает до полумиллиона человек

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил россиян с Днем программиста.

Вице-премьер отметил, что ИТ-специалисты являются локомотивом в цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В настоящее время в России в аккредитованных ИТ-компаниях работает до полумиллиона человек.

«В современных реалиях перед российскими программистами стоят масштабные задачи, решение которых во многом позволит нам достичь технологического суверенитета, о котором не раз говорил Президент Владимир Путин. Именно они создают программное обеспечение для наших предприятий, компаний и корпораций, отражают кибератаки и обеспечивают безопасность персональных данных миллионов людей. В профессиональный праздник хочется пожелать вам высокой скорости мысли и четкости в принятии решений», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он также добавил, что Правительство со своей стороны оказывает ИТ-специалистам целый комплекс мер поддержки: от налоговых преференций и льготной ипотеки до отсрочки службы в армии. По поручению Президента повышается качество их подготовки в вузах, ежегодно растет количество бюджетных мест.

«Ми видим, как с каждым годом интерес молодых людей к ИТ-специальностям увеличивается. В этом году на бюджет поступило более 90 тыс. человек. Это почти в два раза больше, чем три года назад. Всего по ИТ- направлениям в вузы было подано свыше 1,5 млн заявлений, что существенно больше уровня прошло года», – отметил вице-премьер.

Кроме того, в 106 вузах – участниках программы «Приоритет-2030» созданы «Цифровые кафедры». В этом году они примут более 80 тыс. студентов, а к 2030 г. дополнительное образование на них получат 900 тыс. человек.

Также в рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализуется проект «Цифровые профессии». Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения ИТ-специальностям льготным категориям граждан. В этом году его завершат свыше 62 тыс. человек.

Запускаются бесплатные курсы программирования для учеников 8-11 классов. Программа будет состоять из четырех модулей по 36 академических часов, которые можно пройти онлайн или офлайн – на базе региональных образовательных площадок.

Цифровые навыки получают также сотрудники федеральных и региональных министерств и ведомств. Обучение по специальным программам до 2024 г. пройдут более 50 тыс. человек.

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