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Минцифры: регионам необходимо повысить качество онлайн-записи на прием к врачу

Минцифры совместно с Минздравом проверили качество оказания услуги «Запись на прием к врачу» на портале госуслуг и составили рейтинг регионов, исходя из показателей технических и организационных ошибок при записи за II квартал 2022 г.

10 регионов с наибольшим количеством технических ошибок при онлайн-записи к врачу: Чукотский автономный округ; Республика Ингушетия; Иркутская область; Амурская область; Краснодарский край; Оренбургская область; Кемеровская область; Удмуртская Республика; Смоленская область; Еврейская автономная область.

10 регионов с наименьшим количеством доступных временных слотов для записи к врачу: Томская область; Калининградская область; Республика Коми; Брянская область; Магаданская область; Республика Башкортостан; Сахалинская область; Псковская область; Ненецкий автономный округ; Рязанская область; Республика Марий Эл.

Для контроля за исполнением задачи Минцифры и Минздрав будут регулярно проводить встречи с региональными уполномоченными, которые обязаны обеспечить качественное оказание услуги.

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