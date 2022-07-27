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Минцифры Рязанской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

27 июля 2022 г. Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области и российский разработчик «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно договоренностям, стороны будут совместно реализовывать программу импортозамещения информационных технологий в регионе. Подписантами выступили министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов и заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Документ подразумевает проведение мероприятий, направленных на развитие ИТ-отрасли в области, совместное участие в рабочих группах и взаимный обмен информацией по использованию современных информационно-коммуникационных технологий.

«Рязанская область взяла курс на развитие собственных ИТ-разработок. Для того, чтобы создавать цифровые продукты, необходимо понимать, какие ниши на российском рынке уже заняты. С этой целью мы расширяем наше сотрудничество с компаниями из других регионов. Перед нами, также как и перед остальными регионами России, стоит задача перехода на отечественное программное обеспечение. Мы рады, что “Ред софт” станет одним из наших партнеров на пути к цифровой независимости», – отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.

«Для успешной реализации программы импортозамещения информационных технологий необходимо внедрять лучшие практики. Сейчас “Ред софт” ведет проекты в более чем 50 субъектах страны, в том числе и в Рязанской области. Так, на отечественной операционной системе “Ред ОС” работают в областных Минобразования и Минздраве, в Администрации региона и в других органах государственной власти. Кроме того “Ред софт” сотрудничает с рядом образовательных организаций. В рамках научно-технического сотрудничества совместно с государственными университетами Рязанской области популяризируем российское программное обеспечение среди студентов и преподавателей. Пришло время поделиться полученным опытом и оказать содействие правительству региона с целью обеспечения технологического суверенитета», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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