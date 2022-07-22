Федеральное агентство по управлению государственным имуществом перевело коммуникации на российскую ВКС-платформу

ИТ-специалисты Росимущества перевели корпоративные коммуникации и межведомственные онлайн-встречи на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Основная цель внедрения — быстро объединить АРМ сотрудников, личные устройства и приобретенные ранее ВКС-терминалы в единую сеть корпоративной видеосвязи. Федеральному органу требовалось надежное решение с высоким уровнем безопасности связи, централизованным управлением и гарантией бесперебойной работы на территории страны независимо от санкций и ограничений со стороны зарубежных ИТ-компаний.

Росимущество — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, продажам приватизируемого имущества, реализации изъятого, конфискованного и арестованного имущества, функции по оказанию госуслуг и обособленному учету имущества, а также многие другие процессы, имеющие критически важное значение для страны.

Опираясь на опыт, полученный во время пандемии, специалисты Росимущества приняли решение провести цифровизацию внутренних и внешних коммуникаций. Для этого требовалось внедрить в ИТ-инфраструктуру современную ВКС-систему с учетом требований органа к безопасности связи, отсутствию рисков санкций и ограничений в работе ВКС-системы со стороны зарубежных компаний, а также с учетом функциональных возможностей, необходимых для организации полноценной совместной работы между подведомственными структурами в гибридном и удаленном режимах.

В качестве центрального элемента новой ВКС-инфраструктуры было развернуто решение TrueConf Enterprise — российская платформа для видеосвязи и совместной работы с поддержкой до 1 млн абонентов.

Платформа TrueConf Enterprise работает внутри корпоративной сети Росимущества и обеспечивает сотрудникам органа централизованное управление онлайн-встречами и видеозвонками. Обработка и хранение данных осуществляется на оборудовании ведомства, при этом такая сеть видеосвязи поддерживает работу без доступа к интернету и исключает доступ посторонних к конфиденциальным данным, а также исключает блокировки и ограничения со стороны внешних провайдеров и зарубежных ИТ-компаний.

Платформа TrueConf Enterprise обеспечивает сотрудникам Росимущества проведение более 170 защищенных и публичных видеоконференций в разрешении до 4K UltraHD ежемесячно, подключаться к которым можно с рабочих мест и переговорных комнат, а также с личных ноутбуков, планшетов и смартфонов. При этом платформа поддерживает быстрое подключение к сети новых абонентов органа на территории страны, что обеспечит экспертам Росимущества дальнейшее масштабирование полученной сети коммуникаций без дополнительных вложений в ИТ-инфраструктуру.

TrueConf Enterprise обеспечивает проведение неограниченного числа закрытых онлайн-совещаний и публичных межведомственных встреч. Сотрудникам доступны звонки и три режима видеоконференций, встроенный корпоративный мессенджер, запись встреч, обмен файлами, показ экранов и презентаций, а также другие инструменты для совместной работы. Платформа TrueConf Enterprise была создана в России, входит в Единый реестр отечественного ПО, исключает риски потери доступа к службе ВКС и не может быть заблокирована сторонними провайдерами и зарубежными ИТ-компаниями.

«С учетом пандемии 2020 г. и стремительно растущего числа видеоконференций, нам требовалось проверенное ИТ-решение, которое позволило бы обеспечить сотрудников безопасной видеосвязью, исключающей риски утечки информации. В сегодняшних условиях ограничений со стороны западных компаний, собственная система видеосвязи гарантирует доступность службы ВКС и не несет угрозы налаженным дистанционным процессам. Сейчас на платформе TrueConf проходит более 170 онлайн-совещаний и встреч ежемесячно, в том числе — со сторонними организациями», — сказал Алексей Галатенко, заместитель начальника Управления реестра федерального имущества и цифрового развития.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия. TrueConf является членом ассоциаций «Руссофт», ISDEF, АРПП «Отечественный софт» и «АДЭ».