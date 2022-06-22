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Москва разработала мобильное приложение для эффективной коммуникации сотрудников городских ведомств и организаций

Департамент информационных технологий города Москвы в рамках конференции «Цифровизация в HR» представил собственное мобильное приложение «SmartStaff» для эффективной коммуникации сотрудников органов власти и подведомственных учреждений столицы.

«Ключевая задача приложения – сделать более эффективной коммуникацию между сотрудниками различных городских ведомств и учреждений. В SmartStaff уже доступна работа над некоторыми задачами, а также собственная система видеоконференцсвязи, которая позволяет в несколько нажатий организовать встречу. Кроме того, на базе кадровой информации в приложении создана полная адресная книга ведомства, которая помогает быстро найти контакт нужного специалиста и оперативно связаться с ним, чтобы решить тот или иной рабочий вопрос. В ближайшее время мы добавим функционал для формирования проектных команд и командного взаимодействия. Это сделает рабочую коммуникацию специалистов еще более быстрой и эффективной», – сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В основе SmartStaff – городская ERP-платформа «Мос.Облако», которая развивается в столице на протяжении десяти лет и объединяет всю финансово-хозяйственную и кадровую информацию столичных ведомств. Именно наличие масштабной backend-инфраструктуры позволило городу разработать на ее базе полезное мобильное приложение, которое поможет сотрудникам московских органов власти и подведомственных учреждений более эффективно взаимодействовать по рабочим вопросам.

Кроме коммуникационной платформы, которая продолжит развиваться и дополняться новым функционалом, в приложении сотрудникам доступна значимая информация о связанных с ними HR-процессах. Например, в приложении доступны сведения о ближайшем отпуске и остатке отпускных дней, истории поступления заработной платы и дате ближайшей выплаты.

Для руководителей в SmartStaff доступен расширенный функционал, который позволяет получать аналитику для принятия HR-решений и прямо в приложении решать кадровые задачи – например, согласовывать отпуска и командировки сотрудников.

Кроме того, в SmartStaff пользователь может создавать собственную визитку. Это QR-код с контактной информацией, указанной в личном кабинете. Отсканировав его обычной камерой смартфона, человек может просмотреть эти сведения и сразу добавить их в адресную книгу своего телефона.

Специалисты городских ведомств могут скачать приложение на личный смартфон, однако авторизоваться и получить доступ ко всему функционалу можно только с помощью служебной учетной записи. Вся информация, которая содержится в приложении, хранится в городском Центре обработки данных и надежно защищена в соответствии с требованиями информационной безопасности.

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