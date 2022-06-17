В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ

В России стартовала разработка системы мониторинга климатически активных веществ. Об этом первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил на сессии «Актуальность климатической повестки в ключевых экономиках Евразии» на полях Петербургского международного экономического форума. Работа над национальной системой мониторинга климатически активных веществ, которая началась по поручению Президента России, поможет в дальнейшем создать российскую модель глобального климата и усилить государственную систему наблюдений за ключевыми компонентами климатической системы.

По словам Ильи Торосова, на основе полученных данных можно будет корректировать национальный, отраслевые и региональные планы адаптации к изменению климата и тем самым снижать уровень климатических рисков. Кроме того, собственные данные усилят переговорную позицию России на международном уровне. «Нам нужно понимать, как берутся данные, как изменяется климат, как он влияет на отрасли экономики на определенные регионы, понимая, что Россию как северную страну потепление затрагивает больше чем других. К тому же мы сейчас ограничены в доступе к данным о климате, которые формируют другие страны», — сказал замминистра.

В основе системы будут 4 взаимосвязанных тематических блока: «Климат — Мир», отражающий глобальные изменения климата; «Климат — Россия», который даст данные по изменениям климата в России; «Экономика — Мир», на основе которого можно будет оценивать эффективность мероприятий по глобальному энергопереходу и декарбонизации; «Экономика — Россия» даст данные по эффективности низкоуглеродной трансформации в России.

В рамках единой системы будут разработаны собственная модель глобального климата мирового уровня, национальная система учета поглощения парниковых газов в наземных экосистемах и российская система мониторинга Мирового океана и морей России. Будет также расширена существующая система наблюдений и моделирования климата на территории России.

Эти результаты создают основу для выработки государственной политики в сфере климата. В рамках этого важнейшего проекта российские регуляторы получат независимые прогнозы изменения глобального климата и эмиссии парниковых газов, а также причины таких изменений климата, объективные данные о поглощающей способности российских экосистем, верифицированные оценки экономической эффективности различных способов декарбонизации и адаптации к климатическим изменениям.

Получаемые в рамках единой системы данные будут попадать в национальную климатическую отчетность (кадастр парниковых газов, двухгодичные доклады, национальные сообщения и т.п.) для международного признания новых данных и оценок. Эта верифицированная информация станет основой для формирования и продвижения российских подходов в мире.

Илья Торосов отметил, что на работы по созданию единой системы до 2024 г. выделено финансирование объемом более 10 млрд руб. «Для решения задач по созданию единой системы совместно с Минобрнауки, Минприроды и головными научными организациями сформировали 6 консорциумов. В этих консорциумах будет задействовано около 50 научных институтов РАН и Росгидромета».

Замминистра особо отметил, что все обязательства, о которых объявил Президент, в том числе и в преддверии прошлогодней климатической конференции ООН в Глазго будут исполнятся. «Мы продолжаем двигаться в этом треке. Он не связан никак с изменением конъюнктуры рынка и внешнего давления. Мы считаем, что глобальное потепление — это общемировая проблема. Все обязательства, которые Российская Федерация на себя взяла мы будем выполнять».

Он напомнил, что к 2030 г., согласно стратегии низкоуглеродного развития России нетто-выбросы парниковых газов должны сократится на 30% от уровня 1990 г., к 2050 — на 80%, а к 2060 страна должна выйти на нейтральность. «При этом мы понимаем, что генерацию электроэнергии хотим увеличить в 1,6 раза, доля безуглеродных источников, ВИЭ, АЭС, ГЭС с 40 до 54%, это уже заложено. Цели достижимы их пересмотр мы не планируем».

Для формирования системы реализации климатических проектов и обращения углеродных единиц утверждены критерии климатических проектов, приняты национальные стандарты, создан институт национальных верификаторов, назначен оператор реестра углеродных единиц и разработаны правила его работы. По словам Ильи Торосова, с 1 сентября этого года в Минэке рассчитывают, что в реестре углеродных единиц уже появятся первые проекты.

«От бизнеса уже есть запрос. Они обращаются к таксономии, которую мы подготовили. Она максимально приближена к таксономии ICMA, следовательно, мы считаем, что она абсолютно валидная, по ней можно работать», — отметил он.