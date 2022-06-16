VK и Министерство просвещения России договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации образования

VK и Министерство просвещения России будут сотрудничать с целью развития образования на всех ступенях — от общего до профессионального. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом CNews сообщили представители VK.

Меморандум между VK и Министерством просвещения России предусматривает реализацию совместных проектов для развития общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также дополнительного образования детей и взрослых. Стороны будут совместно продвигать цифровые решения в образовательной сфере, в том числе технологии онлайн-обучения, выявлять и развивать талантливых детей, повышать квалификацию педагогов, взаимодействовать с родительскими и профессиональными сообществами.

«Образование является одним из стратегических направлений для VK. Наши цифровые платформы дают пользователям широкие возможности для обучения: от изучения предметов школьной программы и подготовки к экзаменам и олимпиадам до получения востребованных ИТ-специальностей и повышения квалификации, переквалификации. Мы стремимся, чтобы качественное образование благодаря цифровым сервисам было доступно как можно большему числу людей. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы партнерства», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

«Современные образовательные программы невозможны без использования цифровых технологий. Поэтому сегодня одно из приоритетных направлений деятельности Минпросвещения — разработка онлайн-ресурсов, подготовка и наполнение платформ для образовательных организаций всех уровней. При этом важно, что цифровые технологии призваны не заменить традиционные системы обучения, а служить их эффективным дополнением. Уверен, что в рамках сотрудничества с VK мы продолжим создавать безопасные и удобные в использовании программы и сервисы, предоставляющие полную и достоверную информацию в различных сферах», — сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

VK на протяжении нескольких лет сотрудничает с Министерством просвещения России. Компания предоставляет образовательным учреждениям свои технологии, платформы и инструменты для расширения возможностей в рамках образовательного процесса, чтобы обучение было максимально эффективным и увлекательным с учетом современных трендов. Также VK — партнер Министерства просвещения по профориентационной акции «Урок цифры», в рамках которой школьники знакомятся с различными ИТ-профессиями.

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Продуктами и сервисами VK пользуются более 90% аудитории Рунета. Пользователи могут общаться в «Одноклассниках», «Вконтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»; продавать и находить товары и услуги на «Юле», заказывать продукты и готовую еду в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»; находить авто для поездок в «Ситидрайве»; осваивать новые профессии с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами; играть на платформе VK Play и др.

Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учетной записью VK ID, платить и зарабатывать кешбек с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps. С любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент «Маруся».

VK разрабатывает и внедряет продукты и услуги для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.