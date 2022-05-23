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Минцифры изменит методику оценки цифровой трансформации органов власти

Минцифры России совместно с РАНХиГС разработана методика оценки эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

При оценке РЦТ учитывается:

- степень достижения показателей результативности цифровой трансформации

- финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации

- оперативный рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности РЦТ

Итоги 2021 г.

Всего на мониторинге 63 ведомства. 35 ФОИВ показали средний результат, 18 — высокий и 10 — низкий.

Среди 18 ФОИВ, которые показали высокий результат: Росаккредитация, Росрезерв, Казначейство, ФТС, Минприроды, Росархив, Минпромторг, Россельхознадзор, Минюст, Росгвардия, Минстрой, и ряд других.

Однако 10 ответственных за цифровую трансформацию в органах власти показали низкие результаты: Росалкогольрегулирование, Роснедра, Роскомнадзор, Минспорт, ПФР, Ростехнадзор, Федеральная пробирная палата, ФСС, Минсельхоз, Росрыболовство.

Смена РЦТ в 2021 г. произошла в 50% из 10 вышеперечисленных ведомств. ПФР и Федеральная пробирная палата попали в список из-за отсутствия руководителей цифровой трансформации. Этим ведомствам необходимо решить проблему с РЦТ в кратчайшие сроки.

Почему Минцифры России планирует поменять методику оценки ведомственных программ?

«Цифровую трансформацию необходимо проводить даже в текущих непростых условиях. У нас амбициозные цели, которые вытекают из поручений Президента, Правительства. В целом, оценка методики показывает, что в ведомственных программах цифровой трансформации бывает больше 100 показателей, коллеги их добавляют, мы ценим инициативность. Но, в итоге, выходит так, что те ключевые точки изменений, которые нужны, которые ждут пользователи госуслуг, растворяются и нивелируются в таком количестве показателей», — сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Получается, что 95% показателей — выполнено, а, условно, пяти главных — нет. Минцифры России планирует выбирать ключевые показатели, которые главным образом влияют на изменения работы ведомств. Они будут иметь 80% доли веса от общей оценки программ.

Минцифры России до конца мая 2022 г. представит предложения по изменению методики оценки ВПЦТ. До 1 июля 2022 г. все ведомственные программы будут пересмотрены, чтобы определить ключевые показатели.

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