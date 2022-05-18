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8 млн пользователей зарегистрировались на портале госуслуг Московской области

«За десять лет работы пользователями портала госуслуг Московской области стали 8 млн человек – это около 72% населения региона. Работа по повышению доступности государственных услуг жителям ведется по поручению губернатора. На данный момент на региональном портале госуслуг можно получить 239 электронных услуг», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На портале госуслуг Московской области можно онлайн прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу, кружки и секции, оформить выплаты, льготы и субсидии, получить лицензии и разрешения. Услуги доступны как для жителей, так и для бизнеса.

«На региональном портале госуслуг жители могут найти информацию по разным жизненным ситуациям. Средняя ежедневная аудитория портала госуслуг Московской области составляет 1,5 млн активных пользователей. Количество обращений к порталу доходит до 80 млн ежемесячно», – добавила Надежда Куртяник.

С начала 2022 г. самыми популярными услугами на портале стали выдача и замена социальных карт (262 тыс.), запись в кружки и секции (149 тыс.), запись в школу (112 тыс.), назначение выплаты на ребенка от трех до семи лет (98 тыс.), оформление субсидии на оплату ЖКУ (80 тыс.).

Чтобы стать пользователем портала госуслуг Подмосковья, необходимо иметь учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Ее можно получить на федеральном портале госуслуг. Подтвердить учетную запись ЕСИА можно онлайн через веб-версии или мобильные приложения банков. Это позволит получить полный доступ к электронным услугам.

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