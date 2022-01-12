Москвичи записались к нотариусам через сайт мэра Москвы более 8500 раз

Москвичи записались на прием к нотариусу через mos.ru более 8500 раз. Сервис работает с июня 2021 г. Это совместный проект Правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Сервис на mos.ru позволяет записаться к нотариусу в несколько кликов: пользователю достаточно выбрать удобную нотариальную контору и время посещения, а также отметить причину обращения. Это позволяет не ждать в очереди — житель приходит на прием к назначенному часу. Мы видим, что услуга востребована у пользователей, поэтому регулярно подключаем к сервису новых нотариусов. Так, в декабре перечень доступных для записи специалистов дополнили еще 19 нотариусов», — сказал Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

В начале работы сервиса в нем были зарегистрированы около 20 нотариусов. Сегодня записаться на прием онлайн можно к 160 специалистам.

Чаще всего жители обращаются к нотариусам для оформления доверенностей или согласий (за время работы сервиса забронировано 2585 встреч по этим вопросам), оформления наследства (1784 записи), подачи документов для подготовки к сделке с недвижимостью (917 записей), заверения копий документов и подлинности подписей (776 обращений), подачи документов для совершения различных нотариальных действий (603 записи), составления и удостоверения завещания (393 записи). Кроме того, горожане подают документы для подготовки брачного договора и соглашения о разделе имущества супругов (298 записей), для сделок с участием материнского капитала (208 записей).

«Услуги нотариусов могут понадобиться в разных жизненных ситуациях — как для заверения документов, так и для решения более сложных вопросов. С появлением электронного сервиса запись к нотариусу стала более упрощенной, поскольку клиент может записаться удаленно в любое удобное время. Кроме того, при записи можно увидеть перечень документов, которые понадобится взять с собой на консультацию. Это поможет заранее подготовиться к приему и избежать необходимости посещать нотариальную контору несколько раз», — отметил президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик.

Услуга доступна пользователям со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. Для записи в разделе «Услуги для жителей» нужно найти пункт «Документы», выбрать из списка «Запись на прием к нотариусу» и нажать на кнопку «Получить услугу». В открывшемся окне следует выбрать тему обращения, нотариуса, дату и время посещения. Также на экране отобразится перечень документов, которые необходимо иметь при себе на приеме. Личные данные вносить не нужно: они загрузятся автоматически с mos.ru. Когда заявка будет оформлена, пользователь получит уведомление на электронную почту и в личном кабинете на портале.

Также на mos.ru можно найти подробные инструкции о том, как вступить в наследство, оформить договор дарения и найти нотариуса.