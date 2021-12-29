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ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), выступающий оператором национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» вошел в состав исполнительного комитета Центра четвёртой промышленной революции в России. Он объединил в одном пространстве представителей мировой ИТ-индустрии, промышленности, науки и бизнеса, а также российские компании и государственные органы для изучения и разработки перспективных ИТ-решений в России.

Исполнительный комитет является коллегиальным экспертно-консультативным органом центра и осуществляет консультации по стратегическим направлениям его деятельности, действует в интересах центра и АНО «Цифровая экономика».

В составе исполкома ЦРПТ представляет генеральный директор Андрей Кириллов. Сопредседателями стали первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин и замглавы Минэкономразвития России Владислав Федулов. Также в состав исполкома вошли генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор Ozon Сергей Беляков, замглавы Минцифры России Максим Паршин, управляющий директор Всемирного экономического форума Джереми Джургенс, а также представители фонда «Сколково», РФПИ, РЖД, «ВЭБ венчурс», МТС, ВТБ и другие.

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